Amenzi de 200 de euro într-o destinație de vacanță din Italia pentru turiștii care se plimbă în costum de baie

Persoanele care se plimbă în costum de baie sau la bustul gol în Varenna, un sat pescăresc de pe malul lacului Como, riscă amenzi de până la 200 de euro, o măsură introdusă de autoritățile locale împotriva turiștilor nepoliticoși.

Localitatea italiană, cu o populație de circa 650 de persoane, resimte presiunea numărului tot mai mare de turiști, astfel că autoritățile au introdus reguli menite să păstreze aspectul satului și să asigure un strop de liniște și pace, a scris The Guardian.

Noile reguli interzic plimbările la bustul gol sau în costum de baie, așa cum, de acum înainte, turiștii mai pot merge doar pe plajele de pe malul lacului Como sau în excursiile cu barca.

Măsurile au intrat în vigoare de câteva zile, iar cei care nu le respectă riscă amenzi cuprinse între 50 și 200 de euro.

Alte reguli noi la Varenna

Autoritățile au limitat și dimensiunea grupurilor turistice la cel mult 25 de persoane, iar acestea nu trebuie să aglomereze străzile înguste din Varenna. În plus, ghizilor li s-a interzis să mai folosească difuzoare.

„Varenna este un sat minunat și suntem mândri să primim sute de mii de vizitatori din întreaga lume în fiecare an”, a declarat primarul Mauro Manzoni. „Cu toate acestea, calitatea vieții locuitorilor noștri nu poate fi sacrificată pe altarul turismului de masă”, a subliniat el.

Multe localități din Italia au luat măsuri pentru a gestiona ceea ce au reclamat a fi un turism excesiv.

În 2022, primarul din Sorento de la acel moment a impus amenzi usturătoare pentru plimbările la bustul gol sau în costum de baie, pe care le-a descris drept „un comportament indecent larg răspândit” care păta imaginea orașului.

În 2023, la Portofino au fost interzise selfie-urile, iar în unele zone a fost interzisă așteptarea pentru a-i face pe turiști să nu mai stea prea mult într-un singur loc.

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