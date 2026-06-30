Amenzile de circulație se majorează. Care vor fi noile sanțiuni pentru șoferii care încalcă regulile rutiere

Începând de miercuri, 1 iulie, salariul minim pe economie crește, ceea ce va duce și la majorarea amenzilor pentru șoferii care încalcă regulile de circulație.

Punctul de amendă este 5% din salariul minim brut pe economie, salariu care de la 1 iulie va crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei.

În anii trecuți, Guvernul a decis să înghețe valoarea punctului de amendă, odată cu creșterea salariului minim brut pe economie. Acum, însă, Guvernul este unul interimar, astfel că nu poate adopta o ordonanță de urgență în acest sens.

Reprezentanții Poliției Române au confirmat pentru Digi24 că odată cu majorarea salariului minim brut pe economie, de la 1 iulie, va crește și valoarea unui punct-amendă pentru șoferii care încalcă legislația rutieră.

Cu cât se vor majora amenzile rutiere de la 1 iulie

Astfel, punctul de amendă va fi de 216,25 lei, față de 202,5 lei, cât este acum, conform reprezentanților Poliției Române, citați de Digi24. Majorarea punctului-amendă va avea efect asupra tuturor claselor de sancțiuni prevăzute de Codul rutier.

Începând cu 1 iulie 2026, șoferii vor achita următoarele sume:

Clasa I (2-3 puncte-amendă): între 432,50 lei și 648,75 lei;

Clasa a II-a (4-5 puncte-amendă): între 865 lei și 1.081,25 lei:

Clasa a III-a (6-8 puncte-amendă): între 1.297,50 lei și 1.730 lei;

Clasa a IV-a (9-20 puncte-amendă): între 1.946,25 lei și 4.325 lei;

Clasa a V-a, aplicabilă persoanelor juridice (21-100 puncte-amendă): între 4.541,25 lei și 21.625 lei.