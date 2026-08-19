Trump a profitat în mod nepotrivit de revenirea la putere pentru a-și crește averea, cred americanii. Constatarea „frapantă” a unui nou sondaj

Majoritatea americanilor consideră că președintele Donald Trump și familia sa au obținut în mod nepotrivit profituri din criptomonede de la revenirea sa la putere și că deciziile sale politice sunt influențate de afacerile sale private, arată un nou sondaj realizat de Reuters/Ipsos.

Un sondaj arată că jumătate dintre republicanii susținători ai lui Trump consideră că președintele permite ca interesele sale de afaceri să-i influențeze deciziile, o constatare frapantă pentru un lider care a promis să elimine corupția din Washington, observă Reuters.

Trump s-a născut într-o familie de magnati imobiliari din New York și și-a transformat numele într-un brand recunoscut la nivel mondial înainte de a candida la președinție.

Anul trecut, el a câștigat peste 1,4 miliarde de dolari din afacerile familiei cu criptomonede ale familiei sale, afaceri care implică compania World Liberty Financial și moneda „meme” Trump, active digitale pe care le-a promovat public.

În martie 2025, la două luni de la începutul celui de-al doilea mandat, președintele a atras atenția pe rețelele sociale asupra monedei sale cripto cu propria marcă, despre care a spus că este „cea mai grozavă dintre toate!”.

63% dintre americani, critici la adresa președintelui

Aproximativ 63% dintre respondenți au afirmat că a fost nepotrivit ca Trump și familia sa să fi obținut profituri în acest mod, în timp ce 32% au spus că era adecvat, iar restul nu au răspuns la întrebare.

Aproximativ trei din zece respondenți republicani au calificat tranzacțiile drept nepotrivite, în timp ce șapte din zece au spus că erau adecvate.

Democrații subliniază în mod regulat presupusele cazuri de corupție din cadrul administrației în perspectiva alegerilor intermediare din noiembrie, care vor determina controlul asupra Congresului pentru următorii doi ani, în timp ce administrația lui Trump s-a angajat să investigheze presupusele cazuri de corupție din statele conduse de democrați.

„Nu există conflicte de interese”, spune Casa Albă

Trump afirmă constant că nu a avut niciun rol în gestionarea zilnică a afacerilor familiei sale de când s-a întors la funcție și că investițiile sale sunt gestionate în mod independent.

În al doilea mandat, el a promovat însă politici favorabile criptomonedelor, după ce a curtat fondurile din criptomonede în timpul campaniei electorale.

În trecut, el afirma că criptomonedele reprezintă o amenințare la adresa dolarului.

Casa Albă a respins orice acuzație de nereguli, afirmând că investițiile lui Trump sunt gestionate de instituții financiare independente.

„Nu există conflicte de interese”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, într-un comunicat. „Președintele acționează exclusiv în interesul publicului american”, a spus ea.

„Nu am mai văzut nimic asemănător până acum”

Însă experții în etica prezidențială au calificat actuala combinație dintre afaceri și politică la Casa Albă drept fără precedent.

„Nu am mai văzut nimic asemănător până acum, nici măcar prima administrație Trump nu a avut atât de multe interese de afaceri complexe precum cea de-a doua administrație Trump”, a declarat Richard Painter, principalul avocat specializat în etică al președintelui republican George W. Bush, citat de Reuters.

Interesele de afaceri private ale lui Trump îi influențează deciziile prezidențiale, spun americanii

Sondajul mai arată că aproximativ 69% dintre americani – inclusiv două treimi dintre independenți și nouă din zece democrați – au declarat că, în opinia lor, interesele de afaceri private ale lui Trump îi influențează deciziile prezidențiale.

Americanii sunt împărțiți atunci când sunt întrebați dacă corupția este mai gravă sub administrația Trump decât sub administrațiile altor președinți recenți.

Democrații consideră în mare parte că există mai multă corupție, în timp ce republicanii sunt împărțiți aproximativ în două tabere egale, 56% dintre ei considerând că situația corupției este cel puțin puțin mai bună, iar restul considerând că este neschimbată sau mai gravă.