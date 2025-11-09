Americanii se pregătesc de Thanksgiving, dar secretarul Transporturilor le dă o veste proastă: traficul aerian se va reduce „la minimum” din cauza shutdown-ului

Oameni așteaptă în rând la controlul de securitate pe un aeroport din Statele Unite. Foto: Arvin Temkar / Zuma Press / Profimedia

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a avertizat că traficul aerian se va reduce treptat „la minimum”, din cauza blocajului guvernamental care se prelungeşte şi care determină autorităţile să reducă numărul zborurilor din cauza lipsei controlorilor de trafic aerian, relatează News.ro.

De vineri, autoritatea americană de reglementare a aviaţiei, FAA, solicită companiilor aeriene să-şi reducă programul, ceea ce a dus la anularea a peste 1.000 de zboruri pe zi, adică aproximativ 4% din traficul aerian american, în timp ce se apropie o perioadă de trafic intens în ţară, la sfârşitul lunii noiembrie.

„Traficul aerian va scădea drastic, în condiţiile în care toată lumea vrea să călătorească pentru a-şi vizita familiile” cu ocazia tradiţionalei sărbători de Ziua Recunoştinţei (Thanksgiving Day), a declarat Sean Duffy la Fox News.

În Statele Unite, închiderea guvernului (shutdown), care a atins deja o durată record, de 40 de zile, a lăsat milioane de angajaţi ai guvernului federal fără salarii, a îngheţat ajutoarele alimentare esenţiale şi a perturbat transportul aerian, printre alte efecte.

Astfel, peste 13.000 de controlori de trafic şi 50.000 de agenţi de securitate au fost obligaţi să lucreze fără plată, ceea ce a dus la o creştere a absenteismului. Mulţi dintre ei au fost notificaţi că nu vor primi salariul nici pentru următoarea perioadă de plată.

Administraţia Trump încearcă să crească presiunea asupra democraţilor din Congres pentru a accepta planul republican de finanţare a guvernului, care ar permite redeschiderea instituţiilor.