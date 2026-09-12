Amnistie fiscală de amploare, pentru toți. Partidul lui Ponta vine cu o amnistie pentru firme, populație și primării cu datorii către stat, care ar include creanțe administrate de ANAF, Vamă, primării, precum și de alte autorități și instituții

O nouă amnistie fiscală de amploarea, inspirată de cea de pe finalul anului 2024, a fost pregătită acum de către parlamentarii formațiunii Uniți pentru România (UPR). Amnistia propusă de aceștia ar șterge dobânzile și penalitățile firmelor, persoanelor fizice și primăriilor, cu datorii înregistrate la 31 august 2026, care achită principalul datoriei, conform actului analizat de Profit.ro.

Potrivit inițiatorilor, proiectul de amnistie a fost inspirat de către amnistia amplă derulată la final de 2024.

Cea mai recentă amnistie a fost aprobată chiar luna trecută, la inițiativa USR și cu sprijinul partidelor din fosta coaliție de guvernare, dar a vizat doar circa 2.000 de cazuri, rezultate din anularea codurilor de TVA.

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