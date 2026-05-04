Amsterdamul devine prima capitală din lume care interzice reclamele la produse din carne și la cele pe bază de combustibili fosili și are o țintă în spatele deciziei

Începând cu 1 mai, reclamele la burgeri, mașini pe benzină și companii aeriene au fost eliminate de pe panouri publicitare, stații de tramvai și stații de metrou, scrie BBC.

În locul reclamelor la nuggets de pui, mașini de tip SUV și vacanțe ieftine au apărut acum afișe care promovează Rijksmuseum, muzeul național al Țărilor de Jos, și un concert de pian, notează sursa citată.

Decizia este menită ca Amsterdamul să devină neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2050, iar locuitorii să-și reducă la jumătate consumul de carne în aceeași perioadă.

În timp ce majoritatea spațiilor sunt ocupate de reclame la haine, filme și telefoane mobile, cele pentru produse din carne ocupă cam 0.1%, iar cele pentru produse bazate pe combustibili fosili, circa 4%.