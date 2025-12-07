Ana Ciceală: Ne-am obişnuit să ne trăim vieţile de pe o zi pe alta. Azi e o zi bună să începem să ne construim viitorul

Ana Ciceală, candidata SENS la alegerile pentru Primăria București, a votat duminică cu gândul „la cum va arăta oraşul nostru pentru viitor” și i-a îndemnat pe bucureșteni să iasă în număr cât mai mare la urne.

„Am votat pentru bucureşteni şi cum va arăta oraşul nostru pentru viitor. Ne-am obişnuit să ne trăim vieţile de pe o zi pe alta, cu capul în pământ, fără să ne mai gândim cum am putea construi viitorul nostru. Astăzi este o zi bună pentru a începe să îl construim. Am votat într-un minut, a fost foarte uşor să votăm”, a declarat Ciceală, la ieșirea de la urne, potrivit Agerpres.

Ea i-a încurajat pe bucureşteni să voteze devreme, întrucât spre seară s-ar putea forma cozi.

„Îi încurajez pe toţi bucureştenii să facă asta cât mai devreme, să îşi găsească secţia de vot pe registrulelectoral.ro, fiindcă la locale nu se poate vota în orice secţie de vot şi le transmit că este important să voteze de dimineaţă, pentru că pe seară s-ar putea să se mai producă cozi la secţii. Oraşul nostru poate să fie construit pentru viitor cu curaj, cu speranţă şi vieţile noastre pot să arate diferit dacă reînnodăm încrederea dintre noi”, a mai spus Ciceală.

Aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni cu drept de vot sunt așteptați, astăzi, 7 decembrie, la urne pentru a vota la alegerile pentru Primăria Capitalei. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7.00 și se vor închide la ora 21.00.

