LIVE Alegeri București: Secțiile de votare s-au deschis pentru alegerea noului primar general / Unde poți vota și de ce acte ai nevoie. Tot ce trebuie să știi în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei

Aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni cu drept de vot sunt așteptați la vot, astăzi, 7 decembrie, pentru a alege noul primar general al Capitalei. Secțiile de votare s-au deschis la 7.00 și se vor închide la ora 21.00.

Alegeri București 2025: Toate informațiile LIVE:

07:41

Cinci case de sondare au fost acreditate de Biroul Electoral Municipal (BEM) pentru a face exit-poll-uri în ziua de duminică, 7 decembrie. Primele estimări ale rezultatului alegerilor din București vor fi cunoscute la ora 21:00.

07:21

Trei grade la ora 7 dimineața și fără ploaie. Cum va fi vremea în ziua alegerilor în București.

07:00

Urnele de vot s-au deschis în Capitală. Pe listele permanente și complementare sunt înscriși 1.803.728 de alegători.

Alegerile parțiale din București au loc după ce Nicușor Dan a demisionat din funcția de primar general în luna mai, ca urmare a victoriei în alegerile prezidențiale. Nicușor Dan câștigase în iunie 2024 un al doilea mandat de primar general cu 352.734 de voturi (48,3%) din voturi la o prezență de 41,31%.

Câștigătorul scrutinului de astăzi va avea restul din mandatul de 4 ani lăsat de Nicușor Dan, adică va fi primar al Capitalei timp de aproximativ doi ani și jumătate. Potrivit legii, mandatul de primar durează 4 ani și se exercită de la data depunerii jurământului până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales.

Alegătorii au la dispoziție 1.289 de secții de votare în București, cele mai multe fiind în sectoarele 3 și 6.

Documentele necesare pentru a vota la alegeri București 2025

Foarte important, la acest scrutin pot votat cetățenii românii care au împlinit 18 ani și care au domiciliul în București (cel trecut în buletin) sau reședința stabilă anterior datei de 7 iunie 2025 în București (cea trecută în viza de flotant).

De asemenea, cetățenii statelor UE care au domiciliu sau reședință în București pot vota pentru alegerea noului primar.

Se poate vota cu documente valabile în ziua votării: cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, în cazul elevilor din școlile militare, carnetul de serviciu militar.

Cum găsim secția de votare la alegerile din București

Alegătorii pot vota doar la secția de votare unde sunt arondați prin adresa de domiciliu sau de reședință nu la o secție la alegeri din București. Alegătorii își pot verifica secția de votare în Registrul Electoral, introducând numele și CNP-ul. Informațiile privind adresa și numărul secției sunt disponibile și la primăriile de sector.

În ziua votului, alegătorii primesc buletinul de vot și ștampila „VOTAT”, intră în cabină și marchează un singur candidat.

Buletinul este introdus în urnă, iar ștampila este predată comisiei. Sunt considerate nule buletinele cu mai multe ștampile, fără ștampilă sau cu însemnări nepermise.

Cei care nu se pot deplasa la secțiile de votare din motive medicale pot solicita să le fie adusă la domiciliu urna mobilă.

De asemenea, cu urna mobilă se poate vota în spital și în centrele de detenție.

Ce este interzis în secția de votare

În secția de votare, alegătorii nu au voie să fotografieze buletinul, să intre în cabina de vot cu altcineva sau să discute despre opțiunile de vot. Campania electorală este interzisă în secție, iar buletinele altor persoane nu pot fi atinse.

Votul multiplu este faptă penală și este sancționată cu închisoare de la șase luni la trei ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.

Cine sunt candidațiila alegeri București 2025

17 candidați (10 susținuți de partide și șapte candidați independenți) sunt prezenți pe buletinul de vot, însă în cursă mai sunt 15. Doi dintre aceștia, Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici, și-au anunțat retragerea, dar numele le apare pe buletinul de vot întrucât decizia a fost luată după ce candidaturile depuse la Biroul Electoral Municipal au devenit definitive.

Ordinea pe buletinul de vot este: