Ana Maria Bărbosu, suspendată provizoriu din competiții. „Trei abateri de localizare” / Reacția gimnastei

Gimnasta Ana Maria Bărbosu a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Testare (ITA), acuzată că a încălcat regulamentul antidoping, după ce nu a fost găsită de trei ori de ofițerii antidoping pentru testare, transmite Agerpres.

ITA, care gestionează programul antidoping al Federației Internaționale de Gimnastică ( World Gymnastics), a confirmat într-un comunicat publicat joi seară pe site-ul său că a acuzat-o formal pe Ana Maria Bărbosu de „încălcarea regulamentului antidoping, conform articolului 2.4 din Regulamentul Antidoping Rules al World Gymnastics, pentru comiterea a trei abateri de localizare într-o perioadă de 12 luni”.

Gimnasta, studentă la Universitatea Stanford din California, „a cerut ca acest caz să fie trimis spre judecare Tribunalului de Arbitraj a Diviziei de Antidoping Sportiv, unde sportivii au oportunitatea de a furniza explicații și probe legate de cele trei abateri de localizare”, a mai transmis ITA.

Prima reacție a Anei Maria Bărbosu

Gimnasta, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice 2024, a reacționat în noaptea de joi spre vineri, pe pagina sa de Instagram, la acuzațiile ITA,

„Aș dori să împărtășesc și să clarific unele informații care au circulat. După cum vă puteți imagina, mutarea în Statele Unite și începerea facultății au reprezentat o tranziție majoră. Adaptarea la toate aceste schimbări a fost o provocare, însă continui să învăț și să mă dezvolt prin fiecare experiență”, a explicat Bărbosu, într-un mesaj scris în română și engleză, în secțiunea „Insta Story”.

„Pentru a fi clar, această situație nu are nicio legătură cu substanțe interzise, iar eu sunt recunoscătoare pentru îndrumarea și sprijinul primite pe tot parcursul acestui proces”, a adăugat Bărbosu.

Conform regulamentelor antidoping, sportivii de performanță sunt obligați să anunțe în aplicația ADAMS domiciliul sau locul unde se află timp de 60 de minute în fiecare zi pentru ca agenții să poată efectua teste inopinate.

Se consideră abatere dacă un sportiv nu este găsit la locația anunțată în interval de 60 de minute. Trei astfel de abateri de la regulamentul antidoping pe parcursul unui an calendaristic duc la sancționarea sportivului, chiar dacă acesta nu are niciun test pozitiv.

Ce spunea președintele COSR despre cazul Anei Bărbosu

La 28 aprilie, presa sportivă a scris că Ana Bărbosu a fost sancţionată doi ani de Agenţia Internaţională de Testare pentru că nu a fost găsită de trei ori de agenţii antidoping pentru a fi testată, în decursul de 12 luni.

Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, spunea că Bărbosu riscă până la doi ani de suspendare.

„Este un moment dificil pentru Ana, dar sperăm că ea îl va trece, aşa cum a trecut peste cel de la Paris. Lucrurile sunt clare, ea are trei «missed test-uri» (n.r. – abateri de la regulamentele anti-doping) şi lucrul acesta nu mai poate fi contestat de nimeni. Poziţia ITA o cunoaşte toată lumea, doi ani de suspendare. În cazurile acestea ăsta este verdictul”,a declarat pe 29 aprilie Mihai Covaliu, citat de GOLAZO.ro, site-ul de sport al HotNews.