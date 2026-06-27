ANAF a stabilit modelul notificării de alertare pe care o trimite firmelor și PFA-urilor restante la plata taxelor: „În situația în care v-ați achitat obligațiile bugetare, vă mulțumim pentru conformare!”

Agenția Națională de Administrare Fiscală a stabilit oficial procedura prin care va alerta firmele, persoanele fizice autorizate, practicanții profesiilor liberale și alți profesioniști asupra existenței unor circumstanțe care ar putea da naștere stării de dificultate sau de insolvență, pentru ca aceștia să acționeze „fără întârziere”.

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