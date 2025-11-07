ANAF anunță rezultatul după ce a intrat în nunți și botezuri

Încasările statului de la firmele specializate în organizarea de nunți, botezuri și alte evenimente, inclusiv corporate, au crescut semnificativ ca urmare a campaniei ANAF de a solicita acestor firme să raporteze suplimentar date despre beneficiarii rezervărilor, natura evenimentelor, numărul meniurilor, prețuri medii și avansuri.

În această vară, ANAF a inițiat o campanie națională prin care solicită firmelor care au activitate în domeniul organizării de evenimente să îi trimită date despre contractele încheiate pentru perioada următoare, până la finalul anului. Solicitările de acest tip, pentru contractele încheiate pe perioada următoare, nu au fost o noutate, ele fiind trimise firmelor și în anii trecuți, potrivit informațiilor Profit.ro. Totodată, în trecut au avut loc și acțiuni de control la firme din aceste domenii.

