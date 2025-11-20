ANAF, eșec în instanță în tentativa de a pune sechestru pe bunurile familiei Iohannis pentru recuperarea prejudiciului cerut fostului președinte

Cererea formulată în instanță de statul român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis, a fost respinsă joi de către Tribunalul Sibiu, informează Agerpres.

„Azi, 20.11.2025, Tribunalul Sibiu s-a pronunţat în acest dosar cu privire la soluţionarea cererii de instituire a sechestrului asigurator, în sensul că instanţa a respins cererea formulată de reclamantul Statul Român prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, având ca obiect instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor pârâţilor în vederea garantării recuperării prejudiciului pretins”, scrie într-un răspuns transmis de instanţă, la solicitarea agenției de presă citate.

Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, a înregistrat la instanţa competentă o acţiune prin care solicită obligarea fostului preşedinte al României, Klaus Iohannis, la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

„Statul Român, prin DGRFP Braşov, a înregistrat la instanţa competentă o acţiune prin care solicită obligarea unui fost preşedinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoaşterea dreptului de proprietate a Statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil”, a transmis Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, într-un comunicat de presă.

Conform Fiscului, având în vedere că familia Iohannis a refuzat plata voluntară, în cadrul acţiunii s-a solicitat instanţei şi instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor soților, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului.

„Asigurăm opinia publică de faptul că vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale în vederea apărării tuturor intereselor Statului Român”, au precizat reprezentanţii ANAF.

Datoriile lui Klaus Iohannis la stat

Fiscul l-a notificat în luna august pe Klaus Iohannis că trebuie să plătească 4,7 milioane lei, reprezentând suma încasată din chiriile, plus penalități și dobânzi, pentru unul din imobilele din Sibiu pe care fostul președinte l-a pierdut definitiv în instanță.

La începutul lunii octombrie, ANAF a anunţat printr-un comunicat că a preluat, în condiţiile legii, jumătate dintr-un imobil din municipiul Sibiu, de pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 29 – ce a aparţinut familiei Iohannis – ca urmare a unei moşteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate.

Fostul cuplu prezidențial a deținut imobilul de pe strada Nicolae Bălcescu în perioada 1999-2016, încasând peste 320.000 de euro din chiria plătită de Raiffeisen Bank pentru parterul casei, potrivit Rise Project.

Cu acești bani, scria publicația de investigații într-un articol din 2015, Iohannis a cumpărat alte trei case, obținând astfel și alte venituri din închiriere.

În noiembrie 2015, Curtea de Apel Brașov a stabilit că imobilul a fost deținut nelegal de soții Iohannis. Astfel, în aprilie 2016, titlul de proprietate al familiei a fost radiat din cartea funciară.

ANAF le-a trimis soților Iohannis o somație de plată legală, care se ridică la 4,7 milioane lei, cu tot cu penalități și dobânzi.

Șeful Fiscului spunea că nu are indicii că soții Iohannis vor să achite sumele datorate

Preşedintele instituţiei, Adrian Nica, spunea în octombrie că Fiscul nu avea, până la acel moment, indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele datorate pentru imobilul din Sibiu, din strada Nicolae Bălcescu nr 29, şi va proceda la iniţierea acţiunii în instanţă faţă de cei doi soţi, urmând să solicite, suplimentar de plata sumei, şi măsuri asiguratorii.

„Între ANAF şi cei doi soţi a existat corespondenţă pe două paliere, o dată în ceea ce priveşte predarea imobilului, unde aceştia au menţionat prin avocat că nu deţin cheia şi prin urmare nu se pot prezenta la predarea imobilului şi, pe celălalt palier, aceştia au solicitat explicaţii privind modul de calcul al sumelor datorate. ANAF a oferit aceste explicaţii. Până la prezenta dată nu avem indicii că cei doi soţi doresc să achite sumele datorate. ANAF va proceda la iniţierea acţiunii în instanţă faţă de cei doi soţi şi va solicita, suplimentar de plata sumei, şi măsuri asiguratorii asupra bunurilor în vederea recuperării prejudiciului datorat”, a explicat atunci şeful ANAF, la B1 Tv.

În septembrie 2024, familia Iohannis a pierdut un al doilea imobil în Sibiu, de pe strada Gheorghe Magheru 35. Acesta a fost unul dintre litigiile care au împiedicat statul român să recupereze spațiul din strada Nicolae Bălcescu în ciuda deciziei judecătorești din noiembrie 2015.

Litigiul asupra căruia s-a pronunțat Înalta Curte în septembrie anul trecut a fost deschis de Rodica Baștea, o prietenă din Miami a familiei Iohannis, care a cerut anularea unui certificat din 2008 prin care statul român a fost declarat moștenitorul legal al imobilului din Gheorghe Magheru 35.

Între 1999 și 2008, imobilul din strada Gheorghe Magheru 35 le-a aparținut lui Ioan Baștea, soțul femeii, decedat între timp, Georgetei Lăzurcă, soacra președintelui, și lui Carmen Iohannis, soția acestuia.