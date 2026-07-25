ANAF începe să emită decizii de impunere persoanelor cu venituri din 2021, dar care nu au depus Declarația Unică sau nu au declarat toate veniturile

ANAF începe de luni, 27 iulie, emiterea de decizii de impunere din oficiu persoanelor fizice care au obținut în anul 2021 venituri pentru care, deși aveau obligația, nu au depus Declarația Unică sau nu au declarat în aceasta toate veniturile obținute. Fiscul le cere acestora ca, dacă consideră că există inadvertențe față de situația reală, să se prezinte la unitatea fiscală a ANAF în a cărei rază teritorială au domiciliul, pentru clarificarea situației.

Demersul ANAF vine în contextul în care procesul de digitalizare și modernizare a Fiscului a adus mecanisme noi și eficiente de identificare automată a unor inadvertențe în situațiile fiscale ale contribuabililor.

„Începând cu data de 27 iulie 2026, se vor emite “Decizii de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice pentru anul 2021”, în conformitate cu prevederile art. 107 alin.(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Măsura vizează contribuabilii care nu au depus declarația unică (D212), sau pentru care au fost identificate noi surse de impunere/erori în depunerea acestora, așa cum rezultă din notificările privind nedepunerea la termen a declarației de impunere, comunicate către contribuabili prin Spațiul Privat Virtual sau prin poștă. Rugăm contribuabilii să verifice aceste notificări primite și, dacă consideră că există inadvertențe față de situația reală, să se prezinte la sediul organului fiscal în a cărui rază teritorială au domiciliul, pentru clarificarea situației fiscale”, a transmis ANAF.

Prescrierea în cazul obligațiilor fiscale pentru veniturile din 2021 ar interveni abia la 1 iulie 2027, deci, ANAF nu este motivat în această acțiune doar de presiunea timpului, um se întâmpla în trecut.

„2021 se prescrie abia în 2027, așa că ANAF nu a fost împins acum doar de nevoia de a acționa înainte de prescriere. Este vorba despre niște volume de informații pe care Fiscul le-a obținut despre unii contribuabili, inclusiv ca urmare a procesului de digitalizare. Trebuie menționat, că dacă te conformezi voluntar, se anulează decizia de impunere, dar dacă nu, aceasta este executorie. Toți contribuabilii aflați în această situație trebuie să verifice, să contacteze ANAF dacă e cazul, precum și un contabil sau consultant fiscal dacă nu se descurcă singuri, însă situația fiscală trebuie lămurită”, a declarat pentru Profit.ro consultantul fiscal Cornel Grama.

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