ANAF lansează o campanie de proporții. Sute de mii de decizii de impunere emise în următoarele 3 luni pentru venituri nedeclarate din 2021-2024

ANAF a pregătit o campanie de proporții care vizează emiterea de decizii de impunere, posibil de ordinul sutelor de mii, unui număr foarte mare de cetățeni români. Potrivit informațiilor obținute de Profit.ro, până la final de octombrie, ANAF ar urma să emită decizii de impunere pentru venituri care ar fi trebuit declarate prin Declarația Unică, aferente anilor 2021, 2022, 2023 și 2024.

Deciziile de impunere au la bază, în principal, venituri nedeclarate obținute din străinătate și identificate pe baza unor volume mari de date primite în ultima perioadă de ANAF de la autorități fiscale din alte state membre UE, printre care Spania.

Campania ANAF de emitere de decizii de impunere începe de azi, cu anul 2021, și se va încheia la final de octombrie cu anul 2024. Pentru anul 2025, din informațiile Profit.ro, Fiscul nu a primit încă date din străinătate, dar vor urma și acestea.

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