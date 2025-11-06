Sari direct la conținut
ANAF: Modificarea perioadei fiscale la TVA. Termen pentru anumite firme

ANAF: Modificarea perioadei fiscale la TVA. Termen pentru anumite firme
Declarații ANAF. Foto: Dreamstime.com

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Ialomița reamintește firmelor înregistrate în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligate să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar, care este termenul limită pentru depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale.

Sursă foto: Dreamstime.com

