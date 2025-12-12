ANAF trage pe dreapta 12.000 de mașini din transportul alternativ. Amenzi și confiscări record

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a trecut, din septembrie 2025, la cea mai amplă operațiune de control din ultimii ani în domeniul transportului alternativ de persoane. Vizate sunt firmele și șoferii cu risc fiscal ridicat, identificați prin instrumentele digitale introduse recent de Ministerul Finanțelor. Rezultatul? Un val de sancțiuni fără precedent.

Datele-cheie ale operațiunii (septembrie–noiembrie 2025)

Conform comunicatului, în urma controalelor efectuate, DGAF a constatat nereguli majore la 123 de societăți și a aplicat măsuri severe: amenzi de peste 3 milioane de lei (cele mai multe pentru lipsa aparatelor de marcat electronice fiscale), activitate suspendată pentru 12.358 de autoturisme și sume confiscate: 82.642.327 lei (venituri încasate în numerar, fără bon fiscal, fără documente justificative și fără trasabilitate fiscală).

Este, practic, o radiografie a unei părți din piața de ride-sharing în care o parte din operatori funcționau „în zona gri” sau complet în afara regulilor.

Tehnologia fiscală schimbă jocul: ANAF știe acum „tot traseul” veniturilor

Față de controalele clasice, operațiunea din 2025 este prima desfășurată într-un ecosistem digital complet, în care șoferii și platformele lasă urme electronice verificabile.

DGAF a folosit e-Factura, RO e-TVA, casele de marcat electronice, Declarația D397 – introdusă în 2025, prin care platformele de transport alternativ transmit periodic statului identitatea șoferilor, mașinile utilizate, veniturile realizate, kilometrii parcurși și activitatea pe platforme.

Cu aceste instrumente, autoritatea fiscală nu mai controlează „la întâmplare”, ci exact acolo unde datele indică risc ridicat.

De ce a devenit transportul alternativ o zonă roșie pentru ANAF?

Transportul alternativ a explodat în ultimii ani, mai ales în orașele mari. O parte din operatori funcționează ca firme mici sau PFA-uri greu de monitorizat, iar o parte dintre curse sunt plătite cash — zonă vulnerabilă la evaziune.

DGAF subliniază că, în multe cazuri, obligațiile elementare nu erau respectate: lipsa AMEF (obligație explicită în OUG 28/1999) , neemiterea de documente fiscale, venituri nedeclarate, raportări incomplete sau inexacte către platforme, neconcordanțe între kilometrii parcurși și veniturile declarate.

Suspendarea activității pentru peste 12.000 de mașini arată amploarea problemei și confirmă că o parte a pieței opera într-o zonă fiscală gri.

Ce urmează? Controale mai dese și raportări mai stricte

DGAF anunță continuarea și intensificarea acțiunilor de control, cu obiectiv dublu:

Creșterea conformării fiscale

Statul urmărește reducerea evaziunii dintr-un sector cu volum mare de numerar și activitate fragmentată.

Asigurarea unei concurențe loiale

Taximetria autorizată, transportatorii licențiați și operatorii alternativi corect fiscalizați reclamau de ani de zile competiția neloială a celor care nu respectau regulile.

Context: un an de digitalizare agresivă în fiscalitate

2025 a adus un arsenal fiscal digital consistent în România: e-Factura obligatorie, RO e-TVA, interconectarea caselor de marcat, raportări automate și schimburi de date între platforme și ANAF.

Pentru prima dată, statul poate vedea în timp real ce se întâmplă într-un sector în care evaziunea era considerată „difuză și greu de probat”.

Controalele din transportul alternativ sunt doar începutul — un test-caz pentru modul în care ANAF va opera și în alte industrii cu risc ridicat: horeca, construcții, retail, servicii, livrări.