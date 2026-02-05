„ANAF trebuie să se comporte diferit cu contribuabilul onest”. Problema recunoscută de șeful Fiscului și situația cu care se confruntă mulți antreprenori la controalele fiscale

„ANAF trebuie să se reorganizeze și să ajungă să facă un plan de control la nivel național”, a spus președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, joi, la o conferință de fiscalitate în care a mai discutat și despre una dintre problemele cu care se confruntă mulți antreprenori în timpul unui control fiscal.

