ANAF trece la capitalism: bonusurile se câștigă, neperformanța se plătește

Guvernul a aprobat o nouă metodologie de evaluare a performanței angajaților ANAF, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Scopul este legarea mai clară a recompenselor și sancțiunilor de rezultatele obținute, pe baza unor indicatori măsurabili și verificabili, transmite luni autoritatea fiscală într-un comunicat.

Ce se schimbă?

Performanța va fi evaluată prin indicatori-cheie (KPI) stabiliți anual pentru fiecare structură din ANAF.

Indicatorii vor include atât elemente cantitative, cât și calitative. Accentul se mută de la numărul de activități desfășurate la calitatea rezultatelor și impactul acestora.

Pentru contribuabili

Noua metodologie încearcă să încurajeze controale fiscale mai bine țintite; identificarea mai precisă a riscurilor fiscale; reducerea presiunii administrative asupra contribuabililor corecți.

Indicatorii nu vor putea fi construiți astfel încât să stimuleze controale abuzive sau nejustificate.

Introducerea unui „malus” pentru neperformanță

Angajații care obțin calificativul „satisfăcător” vor avea salariul diminuat cu 10% până la următoarea evaluare anuală. Pentru a beneficia de recompense, angajații trebuie să obțină calificativul „bine” sau „foarte bine”, să își atingă obiectivele și să respecte criteriile de integritate.

Cum vor fi acordate bonusurile?

Recompensele vor depinde de trei niveluri de performanță: ANAF trebuie să își realizeze programul de încasări. Structura din care face parte angajatul trebuie să își atingă obiectivele. Angajatul trebuie să își îndeplinească propriile ținte.

Așadar, nu toți angajații unei direcții vor primi automat bonusuri dacă structura a avut rezultate bune.

Valoarea maximă a recompenselor

până la 3 salarii de bază pentru activități precum antifraudă, managementul riscurilor fiscale, executare silită și monitorizarea veniturilor;

până la 2 salarii de bază pentru inspecție fiscală, verificarea averilor și anumite activități juridice;

până la 1 salariu de bază pentru celelalte activități.

Aceste sume reprezintă plafoane maxime, nu bonusuri garantate.

Performanța excepțională

Sistemul păstrează separat recompensele pentru rezultate excepționale. Acestea vor putea fi acordate doar dacă sumele stabilite devin creanțe definitive; banii sunt efectiv încasați; contribuția persoanei la rezultat este demonstrabilă și documentată.

Miza reformei

Ministerul Finanțelor încearcă să transforme ANAF dintr-o instituție evaluată după volumul activității într-una evaluată după calitatea controalelor; identificarea corectă a riscurilor fiscale;

rezultatele efective obținute; contribuția individuală a fiecărui angajat.

Pe scurt, bonusurile devin condiționate de performanță, iar rezultatele slabe vor avea consecințe salariale directe.