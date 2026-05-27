Leul s-a devalorizat deja mai mult decât estimarea pe 12 luni – ce prognoză economică au specialiștii în investiții

Sondajul lunar al Asociației CFA România, organizația profesioniștilor în investiții, făcut în luna aprilie arată că încrederea în economie a stagnat, prognozele de creștere s-au deteriorat față de luna anterioară. Majoritatea participanților anticipează o depreciere suplimentară a leului care în 5 luni s-a depreciat deja cu puțin mai mult decât prognoza pe tot anul 2026.

Prognoza medie de creștere a PIB pentru 2026 a coborât la 0,4%, față de valoarea înregistrată în exercițiul anterior. Asociația notează că riscul de recesiune pentru anul curent a crescut substanțial.

„Leul s-a depreciat, depășind media anticipațiilor atât pentru orizontul de 6 luni, cât și pentru cel de 12 luni. De asemenea, anticipațiile privind creșterea economică pentru anul curent au înregistrat scăderi consistente, iar riscul de recesiune în anul 2026 a crescut substanțial, spune Adrian Codirlașu, CFA – Președinte al Asociației CFA România.

Cursul EUR/RON este anticipat la 5,1650 lei pentru orizontul de 6 luni și la 5,2252 lei pentru 12 luni. Aproximativ 80% dintre participanți anticipează o depreciere a leului, iar 12% o stagnare. Sondajul a fost realizat în ultima săptămână a lunii aprilie, când cursul era de 5,2359.

Rata inflației pentru orizontul de 12 luni este prognozată la 7,41%, față de 10,71% valoarea actuală. 46% dintre participanți anticipează o reducere a inflației, în timp ce 31% anticipează o majorare.

Referitor la piața imobiliară, 64% dintre participanți anticipează o stagnare a prețurilor în următoarele 12 luni. 72% consideră că prețurile actuale sunt supraevaluate, iar 28% că sunt corect evaluate. Deficitul bugetar prognozat pentru 2026 este de 6,4% din PIB, față de 7,7% valoarea actuală, iar datoria publică este anticipată să ajungă la 62% din PIB.