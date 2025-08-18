Analiștii financiari se așteaptă ca leul să-și accentueze deprecierea față de euro, iar inflația să crească în următoarele 12 luni

Moneda națională este așteptată să se deprecieze în continuare până la 5,1015 lei pentru un euro în următoarele 6 luni și până la 5,1716 lei pentru un euro în următoarele 12 luni, arată sondajul pe luna iulie realizat de CFA România, asociația care reunește analiști financiar-bancari. Și rata inflației este estimată să crească peste estimările din luna anterioară.

“În condițiile confirmării rating-ului României și stabilirii pachetului fiscal, componenta de anticipații s-a majorat. Cum starea economiei continuă să se înrăutățească, componenta de condiții curente și-a continuat scăderea. Însă, în continuare, nivelul indicatorului și ambele sale componente indică condiții de recesiune”, a declarat Adrian Codîrlașu, președintele CFA România.

Ulterior scăderii puternice înregistrate în luna iunie, Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a crescut în luna iulie cu 5,0 puncte, până la valoarea de 34,9 puncte. Cele două componente ale sale au avut evoluții divergente. Astfel, componenta de anticipații a crescut cu 8,6 puncte, până la valoarea de 33,6, în timp ce componenta de condiții curente și-a continuat scăderea, cu 2,2 puncte, până la valoarea de 37,5 – reflectând înrăutățirea condițiilor curente.

Inflația și cursul leu euro, estimări în creștere

Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (august 2026) a crescut comparativ cu valoarea înregistrată în luna precedentă și a atins nivelul de 6,46%, în timp ce peste 56% dintre participanți anticipează majorarea ratei inflației în următoarele 12 luni. La momentul realizării sondajului, rata inflației se situa la valoarea de 5,66%.

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 94% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, nefiind înregistrată nicio opinie privind o posibilă apreciere. Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1015 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR/RON anticipat este de 5,1716 lei pentru un euro.

Prețurile la imobiliare vor stagna

Referitor la evoluția prețurilor proprietăților rezidențiale în orașe, 69% dintre participanți, anticipează o stagnare în următoarele 12 luni, în timp ce 31% anticipează o scădere. De asemenea 69% dintre participanți consideră că prețurile actuale sunt supra-evaluate, iar 31% că sunt corect evaluate.

Deficitul bugetar mai mare și creștere economică mai mică pentru finalul lui 2025

Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2025 a crescut ușor comparativ cu exercițiul anterior, la valoarea medie a anticipațiilor de 7,6% din PIB.

Anticipațiile de creștere economică pentru anul 2025 se situează, într-o ușoară scădere față de exercițiul anterior, la valoarea medie de 0,8%, existând și opinii în rândul participanților privind o posibilă intrare în recesiune a economiei românești.

Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 59% în următoarele 12 luni.

