Analiză Storia: Interesul pentru închirieri accelerează. Contactările au crescut cu 12% în iunie versus mai, iar chiriile au rămas aproape neschimbate față de anul trecut

Chiriile au rămas stabile în luna iunie 2026. La nivel național, media a fost de 531 euro, similară cu cea înregistrată în luna iunie 2025. În același timp, interesul pentru locuințele disponibile spre închiriere s-a menținut ridicat: numărul vizualizărilor anunțurilor a crescut cu 2% față de iunie 2025 și cu 6% comparativ cu luna precedentă, iar numărul contactărilor a fost cu 12% mai mare față de luna mai 2026. La nivelul principalelor orașe analizate, prețul mediu calculat pentru apartamentele cu 1-3 camere arată creșteri lunare doar în Cluj-Napoca și Timișoara, de câte 2%. Comparativ cu anul trecut, creșteri au fost înregistrate doar în Timișoara (+8%) și București (+2%), în timp ce în celelalte orașe analizate chiriile medii fie au stagnat, fie au scăzut. Datele reflectă prețurile medii solicitate în principalele 10 orașe analizate pe baza anunțurilor publicate pe Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România, conform BRAT.

În marile centre urbane, cele mai ridicate chirii medii s-au înregistrat în București (593 euro), Cluj-Napoca (580 euro), Brașov și Constanța (câte 500 euro). La polul opus, cele mai mici valori au fost observate în Arad (350 euro), urmat de Craiova, Oradea și Sibiu (câte 400 euro).

„Datele din luna iunie indică două tendințe importante pentru piața chiriilor: pe de o parte, prețurile medii au rămas aproape neschimbate față de anul trecut, iar pe de altă parte, interesul utilizatorilor pentru închiriere s-a menținut ridicat. Creșterea cu 12% a contactărilor față de luna precedentă sugerează că utilizatorii sunt activi în procesul de căutare și analiză, într-un context în care diferențele de preț dintre orașe și dintre diferite zone ale marilor centre urbane rămân semnificative. În același timp, faptul că nivelul chiriilor a rămas relativ stabil în majoritatea piețelor analizate poate oferi mai multă predictibilitate celor aflați în căutarea unei locuințe și îi poate ajuta să compare mai atent opțiunile disponibile înainte de a lua o decizie finală”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

București: prețurile chiriilor pe sectoare și tipuri de apartamente

În București, prețul mediu calculat pentru apartamentele cu 1-3 camere a fost de 593 euro în luna iunie 2026. Evoluțiile diferă însă în funcție de tipul locuinței și de sector.

Pe segmentul garsonierelor, chiriile medii solicitate au variat între 375 euro în Sectorul 2 și 449 euro în Sectorul 1. Cea mai mare creștere procentuală anuală a fost consemnată în Sectorul 5, unde chiria medie a ajuns la 400 euro, în creștere cu 14% față de iunie 2025. Creșteri au mai fost observate în Sectorul 1 (+4%), Sectorul 2 (+4%) și Sectorul 3 (+2%). În schimb, în Sectorul 4 chiria medie a scăzut cu 5%, până la 380 euro, în timp ce în Sectorul 6 chiria medie a rămas aproape neschimbată față de anul trecut (398 euro).

Pe segmentul apartamentelor cu două camere, chiriile medii solicitate au crescut ușor, iar în unele sectoare au rămas stabile. Valorile au fost cuprinse între 500 euro în Sectorul 4 și 670 euro în Sectorul 1. Cea mai importantă creștere procentuală anuală a fost înregistrată în Sectorul 6, unde chiria medie a ajuns la 549 euro (+7% comparativ cu iunie 2025). În celelalte sectoare, valorile s-au menținut la niveluri similare cu cele de anul trecut. Față de luna mai 2026, Sectorul 6 a consemnat și cea mai mare creștere procentuală lunară (+6%), în timp ce Sectorul 1 a înregistrat o scădere de 1%.

Cele mai mari diferențe între sectoare se observă în cazul apartamentelor cu trei camere. Chiriile medii solicitate pornesc de la 600 euro în Sectorul 6 și ajung la 1.150 euro în Sectorul 1, care rămâne cea mai scumpă zonă, în ciuda unei scăderi procentuale de 4% față de iunie 2025. În schimb, Sectorul 2 a înregistrat cea mai importantă creștere anuală din Capitală pe acest segment, de 11%, până la 999 euro. Creșteri anuale au mai fost observate în Sectorul 4 (+8%), Sectorul 6 (+5%) și Sectorul 5 (+3%). În Sectorul 3, chiriile au rămas nemodificate, la 700 euro. Comparativ cu luna mai 2026, cea mai mare creștere procentuală a fost în Sectorul 2 (+11%), iar cea mai importantă scădere în Sectorul 5 (-4%).

Care sunt principalele orașe cu cele mai mici chirii medii?

În ARAD, unde chiriile sunt printre cele mai reduse dintre orașele analizate, garsonierele au avut un preț mediu de 230 euro în iunie 2026, în creștere cu 5% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 2% față de luna mai 2026. Apartamentele cu două camere au rămas la 350 euro, la un nivel similar cu cel din mai 2026, dar mai mic cu 3% față de anul trecut. Locuințele cu trei camere au ajuns la 450 euro, în creștere cu 7% comparativ cu anul trecut și fără variații lunare.

În ORADEA, garsonierele au avut un preț mediu de 295 euro în luna iunie 2026, în creștere cu 13% față de anul trecut și cu 9% comparativ cu luna mai. Apartamentele cu două camere au rămas la 400 euro, fără variații anuale sau lunare, iar cele cu trei camere au avut un preț mediu de 490 euro, în scădere cu 2% de la un an la altul și cu 2% față de luna precedentă.

În CRAIOVA, garsonierele au avut un preț mediu de 300 euro (+1% față de iunie 2025), iar apartamentele cu două camere – 420 euro (+5%). În același timp, apartamentele cu trei camere au avut o chirie medie de 500 euro, în scădere cu 4% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Față de luna mai 2026, prețurile au rămas stabile pe toate segmentele.

În SIBIU, piața chiriilor a rămas stabilă în luna iunie. Garsonierele au avut o chirie medie de 300 euro, apartamentele cu două camere de 400 euro, iar cele cu trei camere de 500 euro. Nu au fost înregistrate variații nici de la un an la altul, nici comparativ cu luna precedentă.

În IAȘI, chiriile au rămas relativ stabile față de aceeași lună a anului trecut. Garsonierele și apartamentele cu două camere au avut prețuri medii de 350 euro, respectiv 450 euro, fără variații anuale. Comparativ cu luna mai 2026, acestea au crescut cu 3%, respectiv 5%. Pe segmentul apartamentelor cu trei camere, chiria medie a ajuns la 550 euro, în creștere cu 2% față de iunie 2025 și cu 6% comparativ cu luna precedentă.

Care sunt principalele orașe cu cele mai ridicate chirii?

CLUJ-NAPOCA rămâne una dintre cele mai scumpe piețe de închiriere dintre cele analizate. În iunie 2026, garsonierele au avut un preț mediu de 400 euro, în creștere cu 3% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Apartamentele cu două camere au ajuns la 560 euro, în scădere cu 3% de la un an la altul, dar în creștere cu 2% față de luna mai 2026. Locuințele cu trei camere au rămas la 700 euro, fără variații anuale sau lunare.

În BRAȘOV, chiriile s-au menținut în mare parte la niveluri stabile. Garsonierele au avut un preț mediu de 350 euro, în scădere cu 3% față de anul trecut, în timp ce apartamentele cu două și trei camere au rămas la 500 euro, respectiv 650 euro, fără variații anuale sau lunare.

În CONSTANȚA, garsonierele au avut un preț mediu de 324 euro, în creștere cu 2% comparativ cu iunie 2025 și cu 2% față de luna precedentă. Apartamentele cu două camere au rămas la 500 euro, fără modificări, iar cele cu trei camere au ajuns la 650 euro, în scădere cu 7% față de anul trecut și cu 2% față de luna mai 2026.

În TIMIȘOARA, garsonierele au avut un preț mediu de 300 euro (+3% față de iunie 2025), apartamentele cu două camere au ajuns la 436 euro (+6%), iar cele cu trei camere la 500 euro (+6%). Comparativ cu luna precedentă, singura creștere a fost observată pe segmentul apartamentelor cu două camere (+2%), în timp ce celelalte categorii au rămas stabile.

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Despre Storia

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Articol susținut de Storia