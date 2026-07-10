Ananda Group lansează Biruinței 75: Eficiență în confortul urban prin primul ansamblu din Popești-Leordeni cu piscină interioară privată, SPA integrat și standard nZEB

Ananda Group, cunoscut pentru dezvoltările sale rezidențiale din zona de sud a Capitalei, anunță obținerea autorizației de construire și demararea oficială a construcției proiectului Biruinței 75. Situat în Popești-Leordeni, la o distanță de 10 minute de mers pe jos față de metrou Berceni, acest ansamblu modern abordează eficiența în confortul urban prin integrarea unor facilități diferențiatoare pentru piața rezidențială locală: piscină interioară, zonă SPA completă cu saună uscată și umedă, masaj și infrastructură construită la standard nZEB, menită să optimizeze costurile de locuire pe termen lung.

Poziționare strategică și capital de brand

Lansarea Biruinței 75 survine într-un moment de maturitate pentru Ananda Group, după un an 2025 în care cifra de afaceri consolidată a depășit pragul de 265 milioane lei. Proiectul beneficiază de infrastructura internă completă a grupului, integrând expertiza diviziilor proprii de arhitectură, design, management de proiect și facility management. Această structură verticală permite controlul riguros al costurilor și al calității, elemente care au generat istoric o apreciere a valorii proprietăților din portofoliu de 30-40% între faza de proiect și momentul predării.

Într-un climat economic marcat de volatilitate și prudență, Ananda Group mizează pe ancora „Prețului Corect” , cu un raport calitate preț viabil pentru publicul țintă. Biruinței 75 este poziționat ca lider de accesibilitate în segmentul său de calitate, oferind cel mai competitiv preț per metru pătrat util din gama de produse imobiliare similare, fără compromisuri asupra specificațiilor tehnice sau facilităților promise. Strategia de preț este susținută de volumele mari de materiale gestionate la nivel de grup și de optimizarea proceselor de construire, oferind cumpărătorilor un punct de intrare protejat în fața inflației.

„Sudul Capitalei atrage astăzi un profil diferit de cumpărător față de acum câțiva ani. Oamenii aleg această zonă pentru că analizează raportul dintre preț, accesibilitate și calitatea vieții. Apropierea de metrou, dezvoltarea infrastructurii, facilitățile integrate și diferența de preț față de alte zone ale Bucureștiului transformă sudul într-o alegere rațională atât pentru locuire, cât și pentru investiție. Biruinței 75 răspunde exact acestei schimbări de perspectivă.”, declară Attila Ivacson, Cofondator & CEO Ananda Group.

Oferta de lansare: cel mai bun punct de intrare în proiect

Obținerea autorizației de construire deschide oficial etapa de lansare a proiectului Biruinței 75, perioada în care cumpărătorii beneficiază de cel mai competitiv preț din întregul ciclu de dezvoltare. Pentru o perioadă limitată, apartamentele sunt disponibile la un preț mediu de 1.550 euro/mp util + 21% TVA, un nivel competitiv în raport cu oferta actuală de locuințe noi din zonă.

Pentru cumpărătorii care își caută viitoarea locuință, această etapă oferă acces la cel mai bun preț, posibilitatea de a alege dintre cele mai bune poziționări disponibile.

Pentru investitori, oferta de lansare reprezintă momentul oportun de investiție, deoarece diferența dintre prețul de achiziție și valoarea estimată la maturitatea comercială a ansamblului se transformă într-un avantaj financiar construit încă din prima zi. Oferta de lansare este disponibilă exclusiv pentru un număr limitat de apartamente alocate acestei etape comerciale, urmând ca prețurile să evolueze odată cu progresul lucrărilor și maturizarea proiectului.

Diferențiatori tehnici și arhitecturali

Biruinței 75 se distinge printr-un regim redus de înălțime (S+P+4E+5R), conceput pentru a susține densitatea scăzută și intimitatea comunității. Proiectul este dezvoltat conform standardului nZEB (Nearly Zero Energy Building), respectând Metodologia Mc001/2022 privind consumul de energie primară, emisiile de CO₂ și utilizarea energiei regenerabile. Clădirea vizează Clasa A energetică, susținută de panouri fotovoltaice pentru consumul comun, stații de încărcare pentru vehicule electrice, tâmplărie cu geam tripan și anvelopare cu termosistem de 15 cm, optimizând consumul și reducând costurile lunare ale rezidenților.

Un element distinctiv al proiectului este revenirea la compartimentarea funcțională clasică, prin promovarea bucătăriilor închise, o caracteristică rar întâlnită în dezvoltările noi, care răspunde unei nevoi reale de confort senzorial, organizare și delimitare eficientă a spațiului.

Wellness privat integrat: o nouă dimensiune a confortului urban

Biruinței 75 introduce o componentă de wellness de interes pentru comunitatea care optează pentru zona de sud a Capiteli, respectiv Popești-Leordeni. La parterul clădirii, rezidenții vor beneficia de o infrastructură SPA completă, administrată privat, fără costuri lunare suplimentare de administrare pentru locatari, ce include piscină interioară, recepție dedicată, vestiare separate, saună uscată, saună umedă, zonă de masaj și facilități complementare de relaxare. Acest ecosistem transformă locuirea într-o experiență rezidențială orientată către sănătate, recuperare și echilibru cotidian, ridicând standardul segmentului middle-market din sudul Capitalei printr-o abordare mai apropiată de proiectele premium.

Confort deplin: de la concept la experiență trăită

Apartamentele sunt livrate cu încălzire în pardoseală, videointerfon și unități de aer condiționat preinstalate, iar confortul este extins prin spații verzi amenajate, parcări subterane și acces facil către infrastructura urbană existentă.

În funcție de oferta comercială disponibilă la momentul achiziției, cumpărătorii pot beneficia de mobilier de bucătărie realizat de ANANDA MOB, inclus în pachetul comercial, o soluție care reduce investiția necesară pentru amenajarea locuinței și asigură un design unitar, adaptat fiecărui apartament.

Optimizarea spațiului prin soluția de mobilare ANANDA MOB

Prin divizia proprie ANANDA MOB, dezvoltatorul introduce soluții avansate de eficientizare a locuirii moderne, adaptate cerințelor actuale de flexibilitate urbană. Biruinței 75 beneficiază de opțiuni de mobilier multifuncțional cu pat integrat pentru living, special concepute pentru a maximiza funcționalitatea fiecărui metru pătrat. Sistemul integrat include canapea elegantă pentru utilizarea zilnică, completată de un pat flexibil, perfect incorporat în mobilier, care poate fi pliat și ascuns discret pe timpul zilei. Această soluție permite transformarea rapidă a livingului într-un spațiu aerisit pentru muncă, relaxare sau activități cotidiene, oferind în același timp confort deplin pe timpul nopții. Conceptul susține evoluția în confortul urban inclusiv la nivel interior, unde designul practic aplică principii de adaptabilitate, organizare și libertate de mișcare.

În plus, rezidenții sunt integrați într-un ecosistem extins al grupului, beneficiind de proximitatea facilităților Centrul Vieții, restaurantului 81 Infinity, cât și Siena Fitness & SPA.

Publicul țintă și obiectivele de piață

Proiectul vizează două segmente principale de cumpărători. Primul este format din familii tinere și profesioniști (end-buyers) pentru care achiziția unui apartament este o realizare personală ce oferă stabilitate și un stil de viață echilibrat. Al doilea segment major este reprezentat de investitorii imobiliari care urmăresc randamente superioare și pot opta să investească în proiect prin achiziție directă, sau prin pachetul de lansare disponibil prin compania „Smart Invest”, coordonată de către Grupul de firme Ananda.

Acest pachet dedicat investitorilor include servicii de property management asigurate de divizia specializată a grupului pentru perioade extinse, variind între 1 și 10 ani, în funcție de numărul de unități achiziționate.

„Analizăm constant piața și modul în care evoluează nevoile cumpărătorilor. Observăm tot mai mulți tineri care își doresc prima locuință și caută un produs corect poziționat din perspectiva raportului calitate–preț. Din acest motiv, Biruinței 75 include aproximativ 400 de garsoniere, concepute pentru cei care fac primul pas către independență și își construiesc propriul stil de viață. Ne dorim să le oferim acces la o locuință eficientă, într-un proiect care pune accent pe confort, costuri de întreținere reduse și facilități pe care, până de curând, le regăseai doar în proiectele premium.”, afirmă Cătălin George Aniculaesei, Managing Partner și Chief Revenue Officer Ananda Group.

Garanții și transparență

În contextul noilor reglementări legislative și al necesității de a oferi certitudine cumpărătorilor, Ananda Group informează că pentru proiectul Biruinței 75 deține autorizație de construire validă, iar progresul șantierului va fi documentat transparent prin jurnale video periodice. Reputația dezvoltatorului, confirmată de mii de proprietari care locuiesc deja în ansamblurile finalizate, constituie principala ancoră de credibilitate.

Despre Ananda Group

Cu peste 8 ani de experiență în sudul regiunii București–Ilfov, Ananda Group reunește sub aceeași identitate companiile Siena Residence, Unik Residence și Ananda Residence. Cu o cifră de afaceri consolidată de peste 265 milioane lei în 2025, grupul operează printr-un model integrat ce include arhitectură, design, mobilare, facility management și wellness, contribuind activ la dezvoltarea unor comunități durabile în sudul Capitalei.

Articol susținut de Ananda Group