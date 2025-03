Anca Alexandrescu, mesaj criptic după decizia CCR privind interzicerea lui Călin Georgescu la prezidențiale: „Cine râde la urmă…”

Realizatoarea TV Anca Alexandrescu, de la postul Realitatea Plus, a avut marți seară o scurtă reacția în urma deciziei prin care Curtea Constituțională a României (CCR) a respins definitiv candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale de anul acesta, scriind, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook, că „cine râde la urmă…”.

„Cine râde la urmă… PS: Mulți oameni bolnavi”, a afirmat ea, fără a preciza la cine se referă exact.

Judecătorii Curții Constituționale au respins marți contestația depusă de Călin Georgescu, fiind menținută decizia Biroului Electoral Central de invalidare a candidaturii acestuia la alegerile prezidențiale din luna mai.

Moderatoarea a avut o intervenție și la Realitatea Plus, în care a criticat în termeni duri decizia CCR.

„Așa cum am anticipat, este ordin pe unitate. Mă așteptam la această decizie. Nu aveau cum să dea înapoi. S-ar fi contrazis pe linie cu tot ceea ce au făcut în trecut. Mă interesează, însă, să văd dacă Iulia Scântei, judecătorul Iulia Scântei va avea o opinie separată așa cum am avut și în cazul deciziei doamnei Diana Șoșoacă când argumenta foarte clar că atât CCR, cât și BEC, nu pot să ia o decizie prin evaluarea declarațiilor și atitudinilor ale candidatului, ci doar prin prisma a ceea ce prevede legea. Nu se poate adăuga la lege, probabil că de data aceasta, au trecut cu vederea judecătorii CCR. Era previzibil! Acum, așa cum am spus de câteva zile, așteptăm decizia domnului Călin Georgescu…ce are de gând să facă mai departe, dacă va susține pe altcineva”, a spus ea.

„Văd că deja tunurile s-au pus pe George Simion, pentru că toată lumea a anticipat că George Simion ar putea fi cel care ar candida în locul lui Călin Georgescu. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în orele următoare”, a adăugat Anca Alexandrescu.

În timpul campaniei electorale de anul trecut, dar și după ce Curtea Constituțională a decis, pe 6 decembrie, să anuleze turul I al alegerilor prezidențiale, Anca Alexandrescu a fost una dintre cele mai puternice voci din peisajul media care l-a promovat și susținut pe Călin Georgescu.