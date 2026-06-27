Anca Alexandrescu, mesaj plin de jigniri pentru cei care o critică online. Numărul fanilor Realitatea Plus, în scădere

Realizatoarea TV Anca Alexandrescu a avut un mesaj tranșant în online, adresat celor care îi urmăresc activitatea pe pagina sa de Facebook, pe care îi consideră responsabili de atacurile și comentariile ostile din ultima perioadă.

„Proștii și fanaticii nu mai au ce căuta pe pagina asta! Așa că ieșiți în față ca păduchii, ca să vă pot vedea!”, a scris fosta candidată la Primăria Capitalei, susținută de AUR, într-o postare care a stârnit în trei ore de la publicare peste 1.200 de reacții în secțiunea de comentarii.

Formularea folosită de Alexandrescu a generat atât susținere din partea unor urmăritori, dar și multe critici din partea celor care au considerat că limbajul utilizat este prea agresiv, iar reacția echivalează ca o interzicere a dreptului la liberă exprimare, pe care realizatoarea îl promovează.

Anca Alexandrescu a fost certată de fanii săi, săptămâna aceasta, după ce realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel” a criticat dur AUR şi pe liderul partidului, George Simion, că nu au pus umărul la învestirea guvernului Veştea, scrie Pagina de Media.

Conform sursei citate, angajata Realitatea Plus a stârnit numeroase serioase, mulți fani anunțând că nu o mai susțin și au numit-o trădătoare.

Fanii care s-au dezis de realizatoarea TV și-a amintit că de legăturile cu PSD ale Ancăi Alexandrescu, dar şi de faptul că postul controlat de Maricle Păcuraru primeşte fonduri pentru promovarea PSD, conform Pagine de Media.

Oamenii au îndemnat și la boicotarea paginii de TikTok a Realitatea Plus. de la peste 710.000 de fani câți fani avea în urmă cu trei zile, pagina a scăzut sub 700.000, o diferență de 10.000 de fani.

În replică, Alexandrescu şi-a început emisiunea „Culisele statului paralel” de joi cu ironii la adresa celor care o cataloghează drept trădătoare.

„Măi, sunt într-o situaţie îngrozitoare. Din cauză că s-a supărat lumea pe mine, mulţi, s-au supărat foarte mulţi, mă fac trădătoare, nu mi-a mai venit niciun invitat şi s-a părbuşit audienţa la 0,1 şi nu mă mai bagă nimeni în seamă. Sunt atât de tristă, vă jur, am plâns toată noaptea”, a spus realizatoarea TV.

Pe TikTok circulă un îndemn de a boicota emisiunea din 29 iunie 2026, când a fost anunțat ca invitat fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

„Să o învățăm pe Anca Alexandrescu să ne respecte. Vom prefera să vedem emisiunea a doua zi pe YouTube pe pagina oficială a domnului Georgescu. Noi te-am ridicat, noi te coborâm!”, scrie în mesajul în care se face apel la boicot.