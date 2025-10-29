Anca Faur, soția astronautului Buzz Aldrin, a murit. Avea 66 de ani

Anca Aldrin, soția cunoscutului astronaut american Buzz Aldrin, a murit la vârsta de 66 de ani, informează un anunț publicat miercuri pe pagina de Facebook a celui de-al doilea om care a călcat pe Lună. Cauza decesului nu a fost dezvăluită.

„Dr. Anca Aldrin, soția astronautului Buzz Aldrin, s-a stins liniștită noaptea trecută, avându-i alături pe soțul și fiul ei, Vlad Ghenciu. Doamna Aldrin, un inginer chimist desăvârșit cu un doctorat obținut la Universitatea din Pittsburgh, a ocupat funcția de trezorier al California Hydrogen Business Council și cea de vicepreședinte executiv al Buzz Aldrin Ventures LLC”, anunță comunicatul semnat de familiile Faur și Aldrin.

„Sunt atât de norocos că am găsit și m-am căsătorit cu iubirea vieții mele”, a spus generalul Aldrin, citat în comunicat. „Ea a adus bucurie în tot ceea ce am făcut împreună. Îmi va lipsi enorm”, a adăugat acesta.

Familia Ancăi Aldrin a solicitat respectarea intimității în această perioadă de doliu, conform comunicatului.

Povestea nunții celor doi

Românca Anca Fauer a fost luată de soție de Buzz Aldrin chiar în ziua în care fostul astronaut a împlinit 93 de ani.

„Sunt un norocos”, a afirmat Edwin „Buzz” Aldrin pentru revista People, într-un interviu acordat în 2024. El a vorbit deschis despre cum decurge viaţa de cuplu cu Anca Faur, la mai bine de un an după ce cei doi s-au căsătorit, pe 20 ianuarie 2023.

„Nu am fost niciodată mai fericit în viaţa mea decât acum, cu timpul petrecut cu Anca”, a spus Aldrin. „Ea este iubirea vieţii mele şi facem totul împreună, de la a lua masa, a planifica proiecte şi a privi lumea, până la a ne întâlni cu cele două familii ale noastre şi a sărbători – aşa cum facem la această a 55-a aniversare a aterizării Apollo 11”, a spus el, în interviu.

Cei doi s-au văzut pentru prima dată în decembrie 2017, la un eveniment, înainte de a începe să se întâlnească câteva luni mai târziu, în mai 2018.

Aldrin a descris-o pe Anca a fiind cineva care are „întregul pachet Vrăjitorul din Oz” cu „creier, inimă şi curaj”. El a adăugat: „Există ceva special în legătură cu ea şi cu modul în care ne conectăm atât de bine”.

Aldrin a mai spus că a trebuit să o curteze puţin pe Faur înainte ca ea să accepte să se căsătorească. „Are o fire puţin încăpăţânată, aşa că mi-au luat mai mulţi ani până când a fost de acord să fie mireasa mea, cea mai bună iubită a mea. Dar eu sunt chiar mai încăpăţânat decât ea. Am câştigat!”, a spus el.

„Amândoi am simţit adânc în inimile noastre în toţi aceşti ani că a ne căsători unul cu celălalt era decizia corectă”, a adăugat, la acel moment, și Anca Faur.

Cei doi s-au căsătorit în cele din urmă în ziua în care fostul astronaut a împlinit vârsta de 93 de ani, care s-a întâmplat să fie şi ziua în care a fost onorat la gala de decernare a premiilor Living Legends of Aviation 20th Annual Awards. Aldrin și-a amintit: „Toate stelele erau acum aliniate pentru căsătorie”.

Aceştia au organizat o ceremonie de nuntă restrânsă într-un parc din apropierea locului în care locuiesc, alături de o parte din familie şi prieteni.

Buzz Aldrin, singurul astronaut din misiunea Apollo 11 care mai este în viață

Aldrin a fost de trei ori în spaţiu în timpul carierei sale şi a fost pilotul Modulului Lunar Eagle pentru misiunea Apollo 11 din 1969. A păşit pe suprafaţa lunii la 19 minute după Neil Armstrong, pe 20 iulie 1969.

Dintre cei trei astronauţi aflaţi în misiunea Apollo 11, el este singurul care mai este în viaţă.

A petrecut un total de 12 zile în spaţiu înainte de a se retrage în 1971.

Anca Faur s-a născut la Deva şi era doctor în chimie.