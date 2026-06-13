Anchetă de proporții împotriva creatorului ChatGPT, înainte de listarea la bursă. Procurorii americani cer documente secrete despre aplicație

O coaliție formată din procurorii generali ai unor state americane a început o amplă investigație care vizează OpenAI, a declarat vineri o sursă familiarizată cu acest caz pentru Reuters.

Producătorul ChatGPT a primit vineri o citație prin care i se solicită documente referitoare la o gamă largă de activități pe care le-a desfășurat și la impactul asupra utilizatorilor, inclusiv publicitatea, implicarea și fidelizarea utilizatorilor, precum și gestionarea datelor privind consumatorii și sănătatea, a precizat sursa pentru agenția de presă.

Citația, trimisă de procurorul general al statului New York, solicită, de asemenea, informații privind activitățile legate de minori și persoanele în vârstă, modelele de învățare profundă și politicile interne ale companiei, a adăugat sursa.

Ancheta reprezintă cea mai recentă provocare în justiție pentru OpenAI, care urmează să se listeze la bursă și care este dată în judecată de Florida pentru că ar fi prezentat în mod eronat siguranța platformei sale ChatGPT.

Sursa a refuzat să fie identificată în timp ce discuta despre anchetă, care nu a fost anunțată public.

Un purtător de cuvânt al OpenAI a declarat: „IA este o tehnologie nouă și puternică, iar noi lucrăm în fiecare zi pentru a aduce beneficiile acesteia oamenilor într-un mod responsabil și sigur. Luăm în serios preocupările ridicate de procurorii generali ai statelor și intenționăm să colaborăm constructiv cu birourile lor.”

The Wall Street Journal a relatat vineri pentru prima dată despre această anchetă. â

Procesul din Florida, primul intentat de un stat american, susține că platforma a adus prejudicii copiilor, furnizând informații autorilor de atacuri armate în școli, oferind îndrumări privind automutilarea și creând dependență în rândul tinerilor utilizatori.

O mamă din Canada a dat în judecată OpenAI și pe directorul executiv Sam Altman la o instanță din SUA joi, susținând că ChatGPT a încurajat-o pe fiica sa să se sinucidă.

OpenAI a declarat luni că a depus în mod confidențial o cerere pentru o ofertă publică inițială (IPO) în SUA, care, potrivit unei surse, ar putea avea loc încă din septembrie și ar evalua compania la până la 1 trilion de dolari.