Anchetă extinsă în cazul dronei care a explodat în Portul Constanța. Anunțul procurorilor

Parchetul Curții de Apel Constanța a extins cercetările pentru distrugere cu consecințe deosebit de grave, a anunțat marți Parchetul General. Inițial, ancheta în cazul exploziei unei drone marine în Portul Constanța viza nerespectarea regimului armelor şi pe cel al materiilor explozive.

Ancheta procurorilor în cazul exploziei dronei marine din Portul Constanța se desfășoară in rem, adică sunt vizate fapte, nu persoane, iar în prezent se fac cercetări „pentru stabilirea tuturor circumstanțelor de fapt”, spune Parchetul General.

„Din ordonanța din 8 iunie 2026, s-a dispus extinderea urmăririi penale pentru infracțiunile de distrugere cu consecințe deosebit de grave, nerespectare a regimului armelor și al munițiilor (3 infracțiuni) și nerespectarea regimului materiilor explozive (3 infracțiuni), toate în concurs real”, spune Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Drona marină, fără inscripţii, avea montate la vedere sisteme de supraveghere video şi antene de comunicaţii prin satelit, au precizat procurorii.

Cronologia exploziei dronei marine în Portul Constanța

Drona marină care a explodat vineri în Portul Constanța făcea parte dintr-un grup de alte patru drone ucrainene, asupra cărora Armata Ucrainei a pierdut controlul. Și celelalte trei drone s-au autodetonat – două în larg și a treia în afara portului, a spus atunci Guvernul, care a prezentat o cronologie a incidentului: