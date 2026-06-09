Anchetă extinsă în cazul dronei care a explodat în Portul Constanța. Anunțul procurorilor
Parchetul Curții de Apel Constanța a extins cercetările pentru distrugere cu consecințe deosebit de grave, a anunțat marți Parchetul General. Inițial, ancheta în cazul exploziei unei drone marine în Portul Constanța viza nerespectarea regimului armelor şi pe cel al materiilor explozive.
Ancheta procurorilor în cazul exploziei dronei marine din Portul Constanța se desfășoară in rem, adică sunt vizate fapte, nu persoane, iar în prezent se fac cercetări „pentru stabilirea tuturor circumstanțelor de fapt”, spune Parchetul General.
„Din ordonanța din 8 iunie 2026, s-a dispus extinderea urmăririi penale pentru infracțiunile de distrugere cu consecințe deosebit de grave, nerespectare a regimului armelor și al munițiilor (3 infracțiuni) și nerespectarea regimului materiilor explozive (3 infracțiuni), toate în concurs real”, spune Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Drona marină, fără inscripţii, avea montate la vedere sisteme de supraveghere video şi antene de comunicaţii prin satelit, au precizat procurorii.
Cronologia exploziei dronei marine în Portul Constanța
Drona marină care a explodat vineri în Portul Constanța făcea parte dintr-un grup de alte patru drone ucrainene, asupra cărora Armata Ucrainei a pierdut controlul. Și celelalte trei drone s-au autodetonat – două în larg și a treia în afara portului, a spus atunci Guvernul, care a prezentat o cronologie a incidentului:
- „În data de 05.06.2026, în jurul orei 06:20, Garda de Coastă, a primit o informare din partea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, cu privire la faptul că în Dana 78, în Portul Constanța, a fost observat un obiect plutitor, posibil dronă.
- Au fost informate MApN și SRI. Totodată, s-a luat legătura cu Autoritatea Navală Română pentru restricționarea traficului naval în Portul Constanța, respectiv cu Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța pentru securitatea portuară. O echipă din cadrul Grupului de Nave Constanța s-a deplasat în zonă pentru izolarea perimetrului până la sosirea forțelor specializate.
- Imediat după sesizare, echipe specializate din cadrul MApN, SRI și Poliția de Frontieră s-au deplasat la fața locului. În jurul orei 10.25, a fost detectat un semnal de autodistrugere. Au fost luate măsuri urgente pentru evacuarea personalului angrenat în cercetare, închiderea zonei din port și pentru stabilirea unei zone de siguranță de 1 kilometru.
- Trei minute mai târziu, la ora 10:28, drona a explodat. Explozia nu a fost controlată, drona intrând în modul de autodistrugere”.