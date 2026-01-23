Anchetă în Franța după decesele a doi sugari care consumaseră formule de lapte praf retrase de pe piață

Anchetatorii francezi analizează decesele a doi sugari care consumaseră formule de lapte praf pentru bebeluși, produse care au făcut obiectul unei retrageri preventive de pe piață la începutul acestei luni, a anunțat vineri Ministerul Sănătății din Franța, potrivit Reuters.

Unul dintre bebeluși, care a murit în orașul Pessac, din sud-vestul Franței, fusese hrănit cu lapte praf Guigoz, produs de grupul elvețian Nestlé. Procurorul din Bordeaux a precizat că este în desfășurare o anchetă pentru stabilirea cauzei posibile a decesului.

Ministerul a precizat că, până în acest moment, nu există dovezi care să indice o legătură între decese și formulele de lapte pentru sugari.

Luna aceasta, Nestlé și grupul francez privat Lactalis au retras de pe piață mai multe loturi de lapte praf pentru sugari vândute în Franța, din cauza unei posibile contaminări cu cereulidă, o toxină care poate provoca greață și vărsături.

Reuters nu a putut stabili imediat ce formulă de lapte a consumat cel de-al doilea bebeluș.

Nestlé a transmis că ia act de anchetele aflate în desfășurare.

„Așa cum au precizat autoritățile, în acest stadiu nimic nu indică vreo legătură între aceste evenimente tragice și consumul produselor noastre”, a declarat compania într-un e-mail transmis agenției Reuters.

Grupul Lactalis a transmis că nu a primit nicio notificare din partea autorităților sanitare.

Analizele sunt în desfășurare

„Două cazuri de deces în rândul sugarilor au fost aduse la cunoștința autorităților sanitare, vizând copii despre care s-a raportat că ar fi consumat formulele de lapte afectate de retragerile de pe piață. Până în prezent, nu a fost stabilită științific nicio legătură de cauzalitate”, a precizat Ministerul Sănătății într-un comunicat.

„Sunt în curs analize suplimentare, iar aceste cazuri sunt investigate de parchetele competente”, se mai arată în comunicat.

Deschiderea unei anchete este o procedură standard în cazul decesului suspect al unui bebeluș.

Birourile parchetului din Angers, din vestul Franței, unde a avut loc celălalt deces, nu au răspuns solicitării de comentarii transmise de Reuters.

Lactalis, cel mai mare grup de produse lactate din lume, a retras produse de lapte pentru sugari în 18 țări, iar Nestlé în câteva zeci de state. Un alt grup francez, Danone, a blocat un lot de formulă de lapte pentru sugari fabricat special pentru piața din Singapore.

Toate cele trei companii au precizat că măsurile au fost luate cu titlu preventiv.

Ministerul Agriculturii din Franța a anunțat miercuri că rezultatele unei prime anchete judiciare sunt așteptate în următoarele 10 zile. Potrivit instituției, investigațiile au identificat drept sursă a contaminării un ulei bogat în acid arahidonic (ARA), produs de un furnizor din China.

