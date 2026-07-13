Emil Gânj e neprins de un an, iar mormântul tinerei ucise de el a fost profanat. Anchetă în Mureș

Sora Andei Gyurca, tânăra ucisă în iulie 2025 de Emil Gânj, a reclamat că a găsit mai multe obiecte la mormântul acesteia. Acum, autoritățile analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere, scrie News.ro. Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață pentru crimă, este căutat de mai bine de un an.

Polițiștii din Mureș au anunțat că deschis un dosar penal pentru profanare de morminte, scrie News.ro. Asta după ce o femeie a reclamat că a găsit o sfoară cu pereche de șosete și o bucată de lemn de care era agățat un lanț.

Potrivit Observator, mormântul aparține Andei Gyurca, tânăra ucisă în iulie 2025 de Emil Gânj.

La fața locului au intervenit polițiști din cadrul Secției 13 Poliție Rurală Zau de Câmpie, specialiști ai Serviciului Criminalistic și polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale.

Anchetatorii au ridicat mai multe obiecte și posibile mijloace materiale de probă și analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

La un an de la crimă, Emil Gânj este în continuare de negăsit

Incidentul a avut loc în timp ce Emil Gânj este în continuare căutat de autorități. El a fost condamnat definitiv la închisoare pe viață pentru omor calificat, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea ordinului de protecție.

Într-o investigație publicată pe 8 iulie 2026, Snoop arăta că familia victimei continuă să trăiască sub protecția poliției și în stare de teamă, în timp ce bărbatul nu a fost localizat.

Potrivit Snoop, în iunie 2026 Judecătoria Luduș a emis și un ordin de protecție împotriva fratelui lui Emil Gânj, după ce mătușa Andei a reclamat amenințări. Acesta are interdicția de a lua legătura cu femeia și poartă o brățară electronică de monitorizare.

În același material, mama Andei declara că familia trăiește permanent cu teama că fugarul s-ar putea întoarce.

În mai 2026, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, declara că operațiunea de căutare continuă și descria cazul drept „o anchetă foarte complexă”, afirmând că Emil Gânj „știe să supraviețuiască în aer liber, în condiții vitrege”.

Tot în luna mai, Emil Gânj a fost condamnat definitiv și obligat să plătească familiei victimei despăgubiri morale de 510.000 de euro. Potrivit Snoop, recuperarea acestor bani este puțin probabilă, deoarece anchetatorii nu au găsit bunuri pe numele lui care să poată fi executate silit.