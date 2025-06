Anchetă penală în Marea Britanie după scandările anti-Israel de la Festivalul Glastonbury / SUA au revocat vizele membrilor trupei Bob Vylan

Poliția britanică a anunțat luni că a deschis o anchetă privind scandările anti-israeliene făcute pe scenă de două trupe de rap, Bob Vylan și Kneecap, sâmbătă, în cadrul celebrului festivalul de muzică Glastonbury, relatează AFP.

„În urma examinării imaginilor video și a sunetului din timpul concertelor susținute de Bob Vylan și Kneecap la Festivalul Glastonbury de sâmbătă, am decis că sunt necesare investigații suplimentare și o anchetă penală este acum în curs de desfășurare”, a anunțat poliția din Avon și Somerset (sud-vestul Angliei).

În timpul concertului grupului Bob Vylan, unul dintre cei doi rapperi a scandat „Moarte, moarte IDF”, acronimul forțele de apărare israeliene, și a îndemnat publicul să facă același lucru.

Iar rapperii de la Kneecap au acuzat Israelul că este un stat „criminal de război” și au cerut mulțimii să lanseze insulte la adresa premierului britanic Keir Starmer.

Tot luni, autoritățile americane au anunțat că au retras vizele celor doi membri ai grupului punk-rap britanic Bob Vylan pentru scandările din timpul Festivalului Glastonbury, transmite AFP.

Potrivit secretarului de stat adjunct Christopher Landau, Statele Unite „au revocat vizele de SUA ale membrilor grupului Bob Vylan în urma tiradei lor pline de ură de la Glastonbury, inclusiv a faptului că au atras publicul în scandări ale morții”.

„Străinii care glorifică violența și ura nu sunt vizitatori bineveniți în țara noastră”, a adăugat el pe rețeaua de socializare X.

The @StateDept has revoked the US visas for the members of the Bob Vylan band in light of their hateful tirade at Glastonbury, including leading the crowd in death chants. Foreigners who glorify violence and hatred are not welcome visitors to our country.