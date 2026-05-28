Anchetă penală în SUA contra scriitoarei care a spus că Trump a violat-o în anii 1990

E. Jean Carroll în 2024 la o instanță din New York unde se judecat cu Donald Trump. Foto: Eduardo Munoz Alvarez / AP / Profimedia

Departamentul Justiției a deschis o anchetă penală împotriva lui E. Jean Carroll, scriitoarea care l-a acuzat pe președintele SUA, Donald Trump, că a violat-o la mijlocul anilor 1990, a declarat miercuri pentru Reuters o sursă care cunoaște cazul.

Ancheta vrea să stabilească dacă Carroll a comis sperjur în mărturia legată de două procese civile pe care le-a câștigat împotriva lui Trump – unul legat de acuzațiile sale că acesta ar fi abuzat-o sexual într-un magazin din New York și altul privind defăimarea din 2019, a spus sursa.

Lansarea unei anchete, condusă de Parchetul din Chicago, nu va duce neapărat la formularea de acuzații împotriva lui Carroll.

Parchetul și avocatul lui Carroll, Robbie Kaplan, nu au răspuns imediat solicitărilor de declarații.

Începând de anul trecut, Departamentul de Justiție al lui Trump a demarat o serie de anchete împotriva adversarilor președintelui și a formulat acuzații penale în unele cazuri.

Sursa a declarat că demersul procurorilor se bazează pe o declarație dată sub jurământ în 2022 de fosta editorialistă a revistei Elle, potrivit căreia aceasta nu a primit finanțare externă pentru procesul său. Avocații ei au dezvăluit ulterior că Reid Hoffman, miliardarul cofondator al LinkedIn, a plătit o parte din cheltuielile sale juridice.

În mai 2023, un juriu a constatat că Trump a agresat-o sexual pe Carroll și a defăimat-o prin minciuni, dar nu a violat-o. În ianuarie 2024, un alt juriu a decis că Trump a defăimat-o și i-a ordonat să plătească 83,3 milioane de dolari despăgubiri.

Trump a negat toate acuzațiile și se află încă în litigiu cu Carroll.

Procurorul general interimar Todd Blanche, care a acționat rapid pentru a îndeplini cererile lui Trump de când a preluat funcția de la predecesoarea sa, Pam Bondi, a fost recuzat din ancheta departamentului, deoarece a lucrat ca unul dintre avocații personali ai lui Trump în apelurile lui Carroll, a adăugat sursa.