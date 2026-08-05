Anchetă pentru omor din culpă după un accident în masivul Caraiman

Un ghid montan este cercetat penal şi a fost pus sub control judiciar în cazul unui accident montan care a avut loc în 11 iulie, în masivul Caraiman, în care o persoană şi-a pierdut viaţa şi alte trei au fost rănite, relatează Agerpres.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a informat, miercuri, printr-un comunicat de presă, că cercetările au loc pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Conform procurorilor, ghidul montan a participat la acţiunea „Atelierul de iniţiere în deplasarea autonomă şi în siguranţă în teren tehnic montan în condiţii de vară”, organizată contra cost de asociaţia Club Alpin Român – Filiala Bucureşti, în perioada 10 – 12 iulie.

Bărbatul este vicepreşedinte al asociaţiei şi, conform procurorilor, în timpul activităţilor „a nesocotit măsurile de prevedere privind organizarea şi parcurgerea în siguranţă a unui traseu montan nemarcat – valea de abrupt ‘Albişoara Brânei’ din masivul Caraiman, Munţii Bucegi”, traseu cotat cu gradul de alpinism clasic 2A.

„Inculpatul N.E.D. nu a realizat o planificare şi evaluare corespunzătoare a traseului şi a riscurilor schimbând, în timpul deplasării, traseul montan ales iniţial şi comunicat verbal cursanţilor, respectiv valea de abrupt ‘Valea Albă’, cu unul mai dificil, pe care inculpatul – ghid montan – nu îl cunoştea, fără a avea aspura sa echipament tehnic necesar parcurgerii în siguranţă a traseului ales – asigurări fixe (pitoane/spituri) sau mobile (friend-uri, nuci) şi ciocan de alpinism, fără a avea în vedere lipsa de pregătire tehnică şi de experienţă în materie a cursanţilor M.A., I.I.B şi I.S., aspecte cunoscute de inculpat şi fără a ţine cont de starea fizică şi psihică a acestora”, se arată în comunicat.

Procurorii spun că ghidul montan a amenajat deficitar un punct de regrupare, „pe o brână expusă, foarte îngustă şi scurtă, deasupra unei căderi libere de peste 15 m, ce a presupus asigurarea inculpatului şi a celor trei cursanţi într-un singur punct de ancorare, respectiv într-un piton găsit în stâncă şi verificat superficial”.

În timpul coborârii asistate a unuia dintre cursanţi, pitonul a ieşit din fisura în care era bătut, iar acesta a căzut de la 15 metri, angrenând căderea şi a celor doi colegi de curs.

Una dintre victime a suferit leziuni corporale grave şi a decedat. Ceilalţi doi cursanţi au suferit răni ce au impus spitalizarea. Procurorii spun că şi ghidul montan a fost rănit în urma accidentului.

Bărbatul a fost pus sub controlul judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, timp în care nu mai are voie să exercite profesia de ghid montan.