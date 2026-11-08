Anchetă pentru terorism după masacrul din Cracovia. Autoritățile au anunțat câte arme avea atacatorul. Ultimele detalii

Anchetatorii au descoperit 11 arme atât la locul atacului, cât și în locuința bărbatului care a deschis focul dintr-o mașină în Piața Centrală din Cracovia, unde a ucis șase oameni și a rănit alți 15, scrie BBC.

Armele au fost găsite în mașina din care bărbatul a deschis focul, precum și la locuința familiei sale. Potrivit procurorilor polonezi, numărul corespunde cu cel al armelor de foc pentru care fuseseră eliberate permise atât pentru atacator, cât și pentru tatăl său.

Autorităţile judiciare poloneze au anunţat că au deschis o anchetă pentru terorism în urma atacului armat.

Înainte de a deschide focul la întâmplare, din mașină, atacatorul și-a împușcat părinții și sora.

Daniel Prokopowicz, purtătorul de cuvânt al Parchetului, a precizat că mama, tatăl și sora suspectului au răni prin împușcare.

La 24 de ore de la atac, Piața Centrală din Cracovia este pustie

Atacul de sâmbătă din centrul istoric al Cracoviei a şocat o ţară care se mândrea cu faptul că era mai sigură decât mulţi dintre vecinii săi din Europa de Vest. De asemenea, a adâncit îngrijorarea populației după o serie de atacuri cu cuţitul în şcoli, din luna octombrie, pe care oficialii le-au pus pe seama conţinutului extremist de pe internet.

În Cracovia, piaţa din centrul vechi şi străzile din jur au rămas închise, duminică, poliţia permiţând accesul doar lucrătorilor din sectoarele esenţiale. Multe cafenele din apropiere au fost închise, iar steagurile de la primărie au fost coborâte în bernă. Persoanele venite să-şi exprime condoleanţe au aprins lumânări în mai multe locuri din zonă. Tradiţionalul apel de trompetă de la biserica Sfânta Maria din piaţă a fost suspendat timp de 12 ore pentru a comemora victimele, fiind prima dată când s-a întâmplat acest lucru din 1939, scrie agenţia de ştiri de stat PAP.

La 24 de ore de la atac, Piața Centrală este pustie, scrie BBC. Poliția continuă să examineze zona și sunt verificate și străzile adiacente, urmărind traseul atacatorului, conform autorităților.

Ce știm și ce încă nu știm la o zi de la atacul armat

Potrivit poliției, atacatorul a intrat cu mașina în Piața Centrală (Main Market Square) și a început să „tragă la întâmplare în oameni”. La sosirea forțelor de ordine, suspectul a fost împușcat și transportat la spital, unde se află în stare critică.

Șase persoane și-au pierdut viața – patru cetățeni polonezi, un cetățean britanic și o femeie de cetățenie austriacă.

Pe lângă suspect, alte 15 persoane au fost rănite, inclusiv doi ofițeri de poliție. Starea tuturor este în prezent „stabilă”.

Ulterior, trupurile neînsuflețite ale altor trei persoane – părinții și sora suspectului – au fost descoperite în locuința familiei.

Procuratura Generală din Polonia a anunțat că investigația a fost preluată de o unitate specializată în „infracțiuni de terorism”.

Atacatorul este cetățean polonez. În timpul atacului, acesta purta „haine de tip militar” și a folosit o armă de asalt.

Purtătorul de cuvânt al poliției a declarat că bărbatul deținea permis de armă și nu avea cazier judiciar.

Autoritățile au confirmat că suspectul nu este cadru militar și nu are nicio afiliere cu armata.

Primele elemente ale anchetei indică faptul că atacatorul a fost inspirat de „ideologii de extremă dreaptă” și avea „vederi foarte radicale”, a transmis un ministru din cabinetul polonez.

Aspecte încă neelucidate: