Anchetatorii spun că au dovada că un agent federal a fost împușcat în atacul de la cina corespondenților

Procuroarea federală americană Jeanine Pirro a declarat duminică că autoritățile au dovezi potrivit cărora un agent federal a fost împușcat în timpul presupusei tentative de asasinat asupra președintelui SUA Donald Trump, la cina organizată de Asociația Corespondenților de la Casa Albă, weekendul trecut, notează Reuters.

„Acum putem stabili că o alică provenită din muniția trasă cu pușca Mossberg cu acțiune manuală a inculpatului a fost găsită în fibra vestei unui agent al Serviciului Secret”, a declarat Pirro, într-o intervenție la CNN.

Cole Tomas Allen, un bărbat în vârstă de 31 de ani din California, a fost pus sub acuzare pentru tentativă de asasinare a lui Donald Trump. Procurorii au declarat că acesta avea asupra sa două arme de foc și mai multe cuțite.

Ce s-a întâmplat la cina corespondenților la Casa Albă

Președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump au fost evacuați de urgență de la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă de către agenții Serviciului Secret sâmbăta trecută, după ce un bărbat a deschis focul cu o pușcă asupra personalului de securitate, au declarat oficialii.

„Un bărbat a atacat un punct de control de securitate înarmat cu mai multe arme și a fost doborât de niște membri foarte curajoși ai Serviciului Secret”, a declarat Trump la o conferință de presă la Casa Albă după incident.

Imaginile de pe camerele de supraveghere difuzate de Trump pe Truth Social au arătat un bărbat alergând rapid prin punctul de control de securitate, luându-i pe nepregătite pe cei din forțele de securitate pentru o clipă, înainte ca aceștia să-și scoată rapid armele.

Cole Tomas Allen este un bărbat în vârstă de 31 de ani din California. Un profil de LinkedIn care corespunde cu numele și fotografia sa îl descrie ca fiind profesor cu jumătate de normă la C2 Education, o companie de pregătire pentru examene și meditații, potrivit CNN.

C2 l-a numit pe Allen „profesorul lunii” al companiei în decembrie 2024, potrivit postărilor de pe rețelele sociale ale companiei.