Andrea Chiș spune de ce a acceptat nominalizarea de ministru al Justiției. Cum a răspuns la întrebarea „cine a capturat justiția din România”

Andrea Chiș, propusă ministră a Justiției în guvernul Mureșan, susține că legile Justiției adoptate în 2022 au dus la o „centralizare a puterii” în sistemul judiciar și la formarea unei „piramide a puterii”, în vârful căreia se află Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Declarațiile au fost făcute marți, după audierea sa în comisiile parlamentare reunite, unde a primit aviz nefavorabil.

Întrebată despre afirmațiile făcute în timpul audierii, Chiș a spus că una dintre problemele sistemului este concentrarea atribuțiilor privind cariera judecătorilor la nivelul CSM.

„Există o centralizare a puterii în sistemul judiciar. În primul rând, aș lua puterea CSM de a gestiona cariera judecătorilor așa cum o face în prezent. Asta e în vârful piramidei. Aș da înapoi puterea judecătorilor, să se destructureze”, a declarat Andrea Chiș.

În timpul audierilor, deputatul USR Stelian Ion a întrebat-o „cine a capturat justiția din România”.

„Este justiția capturată? Insist că s-a creat o piramidă a puterii prin legile din 2022. Am scris un studiu în 2023. Este public, îl puteți accesa”, a răspuns magistrata pensionată.

„Am acceptat această funcție pentru că nu a fost politizată propunerea

Chiș a fost întrebată și despre criticile potrivit cărora ideile sale rezonează cu cele ale unui partid și dacă un partid politic ar putea exercita control asupra sistemului judiciar.

„Mi s-a spus: ai ieșit din sistem acum trei ani, dar eu de trei ani nu am intrat în politică. Am acceptat această funcție pentru că nu a fost politizată propunerea. Asta nu înseamnă că guvernul nu e politic. Eu nu m-am înscris în niciun partid politic. Am depășit acea perioadă numită «cooling down», dar nu am făcut-o, nu o fac nici acum”, a declarat Chiș.

Ea a respins și ideea că Ministerul Justiției ar putea exercita un control asupra judecătorilor.

„Ministerul Justiției nu are atribuții de control când vine vorba de judecători. Dacă aș fi numită ministru, aș fi membru de drept în CSM”, a spus ea.

De ce s-a pensionat Andrea Chiș

Întrebată de ce a ales să se pensioneze, Chiș a spus că decizia nu a fost luată pentru a beneficia de pensie, ci pentru că nu mai dorea să facă parte din sistem. Fosta magistrată are o pensie de 40.000 de lei, a spus ea în timpul audierilor.

„Creșterea vârstei de pensionare s-a rezolvat inclusiv prin legile din 2022. Vârsta de pensionare a crescut. Nu m-am pensionat pentru că am vrut o pensie, ci pentru că am considerat că nu mai vreau să fac parte din acest sistem. De atunci, cred că am putut să ajut sistemul mult mai mult decât atunci când eram în sistem. Am o voce mult mai liberă”, a afirmat ea.

„Votul negativ însemna că nu vor să modifice legile”

Andrea Chiș a obținut aviz nefavorabil. 65 de parlamentari au votat „împotrivă”, iar 42 au votat „pentru”, însă „abținerile” au fost numărate împreună cu voturile „împotrivă”. Bogdan Ciucă, cel care a condus ședința, a motivat că așa prevede regulamentul și astfel a procedat și în trecut.

„Cred că ei doresc să se mențină ceea ce este acum, mai ales din perspectiva legislativă. Votul negativ poate să însemne și cel mai probabil înseamnă ca nu vor să modifice legile și să le lase așa cum sunt”, a mai declarat Andrea Chiș.