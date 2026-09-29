A doua zi de audieri în Parlament pentru miniștrii propuși de Mureșan. Pe câte voturi se bazează premierul desemnat și mutarea luată în calcul de PNL

Comisiile de specialitate din Parlament continuă marți, 29 septembrie, audierea miniștrilor propuși pentru formarea guvernului Siegfried Mureșan.

Luni, în prima zi a audierilor, doar doi dintre cei nominalizați pentru preluarea de portofolii au primit avize pozitive în comisii.

Audierile din Parlament au început luni, când Alexandru Nazare, propus de PNL la Finanțe, și Tanczos Barna, propus de UDMR la Agricultură, au fost singurii care au primit avize pozitive din partea comisiilor de resort.

În schimb, patru miniștri propuși au primit avize negative: Sebastian Burduja (Energie – PNL), Irineu Darău (Economie – USR), Cătălin Drulă (Transporturi – USR) și Radu Miruță (Apărare – USR).

Ceilalți miniștri propuși pentru guvernul Mureșan vor fi audiați marți. Audierile încep la ora 10.00 şi se încheie la ora 20.00, urmând să fie chemaţi la audieri miniştrii nominalizaţi la Interne – Mircea Abrudean, Proiecte Europene – Dragoş Pâslaru, Muncă – Raluca Turcan, Sănătate – Oana Gheorghiu, Externe – Oana Ţoiu, Justiţie – Andrea Chiș, Cultură – Ötvös Koppány Bulcsú, Educaţie – Mihai Dimian, Dezvoltare – Cseke Attila şi Mediu – Diana Buzoianu.

Fiecare ministru are alocată câte o oră pentru audieri, iar avizul comisiilor este consultativ.

Votul de învestire are loc miercuri

Evenimentele vor culmina cu votul de învestitură programat pentru miercuri, la ora 13:00, când premierul desemnat Siegfried Mureșan și cabinetul său vor avea nevoie de susținerea a cel puțin 233 de deputați și senatori pentru a primi încrederea Parlamentului.

Luni, într-un interviu acordat Digi24, liberalul a spus că „în momentul de față” are „170 de voturi ale celor trei partide care susțin acest guvern, Partidul Național Liberal, USR și UDMR, și rezultate foarte bune ale discuției cu grupul minorităților”. Premierul desemnat s-a declarat „încântat” după discuția cu grupul minorităților și a precizat că acestea vor anunța abia miercuri cum se poziționează.

Siegfried Mureșan și-a reafirmat „disponibilitatea de a dialoga” cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, în încercarea de a obține susținerea social-democraților la votul de învestire de miercuri.

„Consider că programul de guvernare pe care l-am prezentat conține multe elemente care sunt relevante pentru PSD. Răspundem în peste 60, din cele 370 de priorități, ideilor venite din partea PSD. Sunt deschis, până la votul din plen, să discutăm oricând”, a declarat Siegfried Mureșan.

Pentru ca el și guvernul său să fie învestiți, Siegfried Mureșan va avea nevoie de susținerea a cel puțin 233 de parlamentari la votul de miercuri din plen.

Grindeanu: De la PSD nu va avea niciun vot

Luni seară, la România TV, liderul PSD a reiterat că parlamentarii partidului său nu vor acorda niciun vot pentru guvernul Mureșan și l-a criticat pe premierul desemnat.

„Această chestiune, cu Siegfried Mureșan, care amenință, care refuză să vină, totuși, să aibă un dialog, sau a refuzat, în toată această perioadă, să aibă un dialog cu noi, cel mai important partid parlamentar din România, aroganța pe care a arătat-o în aceste zile… Eu nu vorbesc de perioada de peste vară, când nu exista zi, și se poate verifica, să nu înjure PSD. Tupeul pe care îl arată… Toate aceste lucruri ne spun ceva, că acest domn chiar nu își dorește să fie prim-ministru”, a adăugat Sorin Grindeanu.

El consideră că nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier „ne-a făcut să pierdem timpul”.

„De la noi, cele 127-128 de voturi, vă asigur că nu va avea niciunul”, a mai declarat președintele PSD.

Mutarea luată în calcul de PNL

Deputatul PNL Alexandru Muraru a anunțat, luni, că partidul ia în calcul să se adreseze Curții Constituționale dacă președintele Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate în eventualitatea în care Parlamentul respinge guvernul Mureșan la votul de miercuri.

„Constituționaliștii noștri, cu care am discutat, spun în felul următor, că aceasta nu este doar o opțiune a președintelui, foarte personală și lipsită de consecințe, ci devine o chestiune imperativă că președintele trebuie să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate”, a declarat liberalul, luni, la interviurile Adevărul.

În schimb, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că el nu consideră că alegerile anticipate reprezintă o soluție.

„Dacă noi am cerut votul oamenilor acum aproape doi ani de zile, astăzi acea responsabilitate este poate și mai mare, după toate aceste conflicte, după toate aceste dispute. Cineva ar trebui să înțeleagă – și PSD până la urmă, și PNL – că trebuie țara guvernată, cu responsabilitate. Soluția anticipatelor nu înseamnă că se va schimba ceva în favoarea acestor forțe politice. Se va schimba ordinea. AUR va fi pe primul loc și nu se poate evita atunci formarea unui guvern în jurul partidului AUR. Celelalte partide vor intra în opoziție. Sigur, poți să fii mândru că ești cel mai mare partid din opoziție la un moment dat, nu știu dacă te ajută la ceva”, a declarat Kelemen Hunor, într-un interviu acordat luni postului B1 TV.