Andreas Gursky, imagini monumentale despre capitalism, globalizare și arhitectura vieții moderne

Andreas Gursky (n. 1955, Leipzig) este recunoscut pentru fotografiile sale monumentale care reflectă asupra capitalismului, globalizării și arhitecturii vieții moderne.

A studiat sub îndrumarea lui Bernd și Hilla Becher la Kunstakademie Düsseldorf la începutul anilor 1980, adoptând inițial abordarea lor documentară sistematică. La mijlocul anilor 1980, și-a dezvoltat un limbaj vizual distinct, folosind culoarea, scara și manipularea digitală pentru a descrie mediile contemporane în care vastitatea sistemelor globale eclipsează activitatea umană.

De la peisaje de agrement la interioare ale fabricilor și blocurilor de apartamente, fotografiile lui Gursky transformă scene din viața de zi cu zi în compoziții grandioase de ritm și structură. Imaginile lui rafinate digital, adesea derivate din cercetări ample și perspective multiple, evocă precizia detașată a picturii istorice, confruntând în același timp spectatorii cu ordinea vizuală copleșitoare a economiilor moderne. Rezultatul este o estetică a controlului și a spectacolului care surprinde atât frumusețea, cât și alienarea capitalismului global.

Munca lui Gursky a fost prezentată în întreaga lume.

