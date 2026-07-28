Ce se întâmplă cu frații Tate în următoarele două săptămâni. „De trei ani nu au fugit”

Influencerii Andrew și Tristan Tate vor rămâne în arest cel puțin încă două săptămâni până la următoarea lor audiere, în SUA, în contextul în care aceștia au constestat extrădarea lor în Regatul Unit, unde cei doi frați sunt acuzați de viol și trafic sexual, a anunțat luni o judecătoare federală americană.

Judecătoarea Lauren Louis a stabilit o audiere privind detenția acestora pe data de 13 august, pentru a stabili dacă frații Tate ar trebui să rămână în închisoare sau să fie eliberați pe durata procesului de extrădare care ar putea dura luni de zile, scrie The Guardian.

Cei doi frați nu s-au prezentat luni la tribunal și nici nu erau obligați să o facă, rămânând în închisoare după scurta lor apariție în fața instanței, la două zile după ce au fost arestați în SUA, pe 18 iulie.

Frații Tate au devenit unele dintre cele mai controversate personalități de pe internet la nivel mondial, prin promovarea bogăției, a dominanței masculine și a misoginismului prin intermediul imperiului lor de pe rețelele sociale. Noile acuzații sunt cele mai recente dintr-o lungă saga juridică internațională care îi implică pe frații Tate și care s-a extins în Statele Unite, Marea Britanie și România.

Frații Tate au negat în repetate rânduri că au comis vreo infracțiune.

Avocații fraților Tate au declarat luni că doresc ca guvernul SUA să pună la dispoziție documentele pe care autoritățile britanice le-au prezentat pentru a obține arestarea lor.

„Nu au nimic altceva decât acuzațiile”, a declarat Joseph McBride, unul dintre avocații apărării, după audiere. „În acest moment, este doar cuvântul lor împotriva cuvântului nostru.”

Marea Britanie are termen până la jumătatea lunii septembrie să predea toate actele către Departamentul de Stat, a declarat în instanță Alejandra Lopez, o procuroră americană.

Frații Tate susțin de mult timp că afirmațiile lor, cu tentă violentă și misogină, au fost scoase din context sau erau doar glume.

Jackie Perczek, o altă avocată a acestora, a afirmat că frații Tate au demonstrat că nu prezintă risc de fugă, întorcându-se în România în fiecare lună după ce au fost acuzați acolo de ademenirea femeilor în scopul exploatării sexuale.

„De trei ani nu au fugit”, a spus ea. „Au călătorit prin toată lumea și în fiecare lună se întorc în România”, a adăugat apărătoarea.

Foști kickboxeri profesioniști, care au dublă cetățenie – americană și britanică -, frații Tate au milioane de urmăritori pe rețelele de socializare și sunt susținători declarați ai lui Donald Trump. Casa Albă a transmis că frații Tate nu ar trebui să se aștepte la nicio intervenție din partea președintelui american.

Avocatul Joseph McBride a declarat, la scurt timp după arestarea fraților Tate, că „ei nu au făcut niciodată nimic greșit”. „Nu ar trebui extrădați pentru infracțiuni pe care nu le-au comis”, a spus el.

McBride a mai susținut că încercarea de extrădare are motivații politice, deși nu a oferit detalii.

McBride said the extradition attempt was politically motivated, though he provided no details.

Procurorii din Marea Britanie au transmis că noile acuzații se referă la patru noi reclamante și au fost formulate după ce autoritățile au primit probe de la poliția din Bedfordshire, din sud-estul Angliei. Acuzațiile, care acoperă perioada 2010-2017, includ viol, agresiune, trafic de persoane și infracțiuni legate de „imagini indecente cu un copil și pornografie extremă”.

Cei doi frați au fost deja acuzați de viol, vătămare corporală, trafic de persoane și exploatare a prostituției în scop lucrativ, în legătură cu alte trei reclamante din Marea Britanie, între anii 2012 și 2015.

Andrew și Tristan Tate s-au mutat în România în 2016 și au fost arestați acolo în 2022, fiind acuzați că au participat la scheme de ademenire a femeilor în scopul exploatării sexuale. Aceștia au negat acuzațiile, iar procesul din România nu a avansat din cauza unor probleme juridice și procedurale, notează publicația britanică citată.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, a devenit cunoscut acum un deceniu, când a participat la emisiunea de televiziune de tip reality-show din Marea Britanie „Big Brother”. A fost eliminat din emisiune după ce a apărut o înregistrare video în care aceasta părea că agresează o femeie.

El a strâns peste 10 milioane de urmăritori pe rețeaua X, dar a fost interzis pe alte platforme, inclusiv YouTube, TikTok și Instagram, pentru încălcarea regulilor privind discursul instigator la ură.

Andrew Tate a făcut comentarii condamnate pe scară largă, cum ar fi afirmația că femeile care sunt agresate sexual ar trebui să poarte o parte din responsabilitate pentru atacuri și a distribuit descrieri explicite ale modului în care el ar putea să atace femei.