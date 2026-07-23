Decizia lui Trump în cazul extrădării fraților Tate

Donald Trump nu se va opune extrădării influencerului Andrew Tate și a fratelui său, Tristan, în Regatul Unit, unde cei doi sunt urmăriți pentru acuzații de viol, a anunțat joi Casa Albă, potrivit AFP.

Influencerul și fratele său mai mic au fost arestați sâmbătă la Miami, o reținere despre care avocatul lor a spus că este „motivată politic”. Frații Tate contestă extrădarea lor în Regatul Unit.

Întrebată, în conferința de presă zilnică, dacă președintele american ia în calcul să intervină în procedura de extrădare, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a răspuns negativ, scrie Agerpres.

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, s-a distanțat și el de acest caz.

„Nu există niciun rol pe care să-l jucăm în acest stadiu, și poate niciodată, în această afacere”, le-a spus Rubio miercuri jurnaliștilor în Filipine, unde se afla pentru reuniune la nivel de miniștri de externe a Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est.

Acuzațiile aduse fraților Tate

Frații Tate sunt susținători puternici ai lui Donald Trump, iar Andrew Tate a încercat în trecut să înnoade relații cu fiii lui Donald Trump Don Jr și Barron, potrivit media americane.

Frații Tate au fost arestați după ce parchetul britanic a anunțat noi acuzații împotriva lor pentru viol, trafic de ființe umane în scopuri de exploatare sexuală și agresiune.

Cei doi frați se confruntă acum cu 42 de capete de acuzare, în cazul lui Andrew, și 17, în cazul lui Tristan.

„Ne opunem evident extrădării pentru că Andrew și Tristan sunt nevinovați”, a declarat avocatul lor, Joseph McBride, după o audiere consacrată cazului lor într-un tribunal din Miami.

Andrew Tate și fratele său au fost deja încarcerați timp de câteva luni în România, unde au trăit mai mulți ani și au fost acuzați că au înșelat mai multe femei în scopuri de exploatare sexuală, inclusiv minore, înainte de a primi permisiunea să părăsească țara, notează AFP.

În martie 2025, statul american Florida a deschis o anchetă penală care îi vizează pe cei doi frați. Stadiul acestei anchete nu este cunoscut în prezent.