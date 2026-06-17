Andrew Tate, audiat de procurori la sediul DIICOT

Influencerul Andrew Tate a mers miercuri dimineața la DIICOT, el fiind anchetat de procurori pentru mai multe infracțiuni, printre care constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol, scrie Agerpres.

Tate fost chemat la DIICOT și la sfârșitul lunii mai, când a fost anunțat că este cercetat penal pentru o nouă infracțiune, incitare la ură sau discriminare, în legătură cu discursurile promovate de el pe rețelele de socializare, prin care a incitat publicul la ură și discriminare împotriva femeilor.

Andrew și Tristan Tate, cu dublă cetățenie, britanică și americană, au fost trimiși în judecată de DIICOT pe data de 20 iunie 2023, fiind acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, viol, acces ilegal la sistem informatic, lovire sau alte violențe.

Ulterior, în decembrie 2024, instanțele au anulat rechizitoriul procurorilor, iar dosarul s-a întors la DIICOT pentru refacerea urmăririi penale.

În prezent, procurorii DIICOT refac actele de la dosar, iar surse judiciare au confirmat pentru Agerpres că frații Tate se vor confrunta cu noi acuzații.

La ieșirea de la audieri, întrebat de jurnaliști dacă are vreo interdicție, Tate a spus: „Pot să merg oriunde vreau”, conform Antena 3 CNN.

Andrew Tate are milioane de urmăritori pe rețeaua X, unde promovează drepturile bărbaților. Fan declarat al lui Donald Trump și fost kick-boxer profesionist, născut în SUA și stabilit de mai mulți ani în România, Andrew Tate a devenit cunoscut în timpul emisiunii Big Brother UK în 2016.