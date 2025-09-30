Andrew Tate scapă de urmărirea penală în cazul plângerilor formulate de patru femei într-un proces civil în Marea Britanie

Nu există suficiente dovezi pentru a-l urmări penal pe Andrew Tate în cazul acuzaţiilor de violență sexuală formulate de patru femei, a anunțat, luni, Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) din Marea Britanie, potrivit The Guardian, citat de News.ro.

Cele patru femei care l-au dat în judecată pe Andrew Tate într-un proces civil la Înalta Curte din Londra l-au acuzat pe acesta de violenţă sexuală, inclusiv de faptul că a strâns-o pe una dintre ele de gât în mai multe rânduri în 2015, a biciuit-o cu o curea şi i-a îndreptat un pistol spre faţă. Acuzațiile au fost negate de avocații influencerului într-o audiere anterioară.

Procuratura a efectuat o nouă analiză a dosarului în legătură cu acuzaţiile de agresiune şi viol între 2013 şi 2015, a anunțat un purtător de cuvânt al CPS. „După o analiză atentă a probelor furnizate de poliţia din Hertfordshire, am ajuns la concluzia că nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru urmărirea penală şi că nu trebuie întreprinse acţiuni suplimentare”, a transmis el.

CPS a precizat că toate părțile au fost informate cu privire la decizie și că s-a oferit să se întâlnească cu reclamantele „pentru a le explica mai detaliat raţionamentul nostru”.

Avocatul lui Tate din Marea Britanie, Andrew Ford, a salutat decizia.

„În ciuda presiunilor externe, probele vorbesc de la sine în acest caz, iar Serviciul de Procuratură al Coroanei a confirmat, pe bună dreptate, că probele sunt insuficiente pentru a oferi o perspectivă realistă pentru o condamnare. Motivul pentru care CPS a luat această decizie va deveni evident atunci când probele vor fi prezentate în cadrul procedurii civile. Ne bucurăm că acesta este încă un exemplu de potenţial caz penal împotriva lui Andrew Tate care a fost abandonat”, a transmis avocatul.

Femeile au intentat un proces civil împotriva lui Tate la Înalta Curte după ce Serviciul de Procuratură al Coroanei a decis iniţial să nu îl urmărească penal în 2019. Trei dintre ele l-au denunţat pe Tate la poliţia din Hertfordshire, a cărei anchetă a fost închisă în acelaşi an.

Andrew Tate a negat acuzaţiile, care includ violenţă sexuală, control coercitiv şi agresiune şi vătămare corporală, descriindu-le ca fiind „o serie de minciuni” şi „fabricaţii grosolane”.