Andrii Iermak, fosta mână dreaptă a lui Zelenski, a fost arestat pentru spălare de bani

Tribunalul anticorupție din Ucraina a ordonat joi arestarea lui Andrii Iermak, un apropiat al președintelui Ucrainei și fost șef de cabinet al administrației sale, sub acuzația de spălare de bani, transmit Kyiv Independent și Reuters.

Instanța a stabilit, de asemenea, o cauțiune la 140 de milioane de grivne (echivalentul a 3,19 milioane de dolari), ceea ce i-ar permite lui Iermak, care a negat acuzațiile împotriva sa, să fie eliberat în așteptarea unei hotărâri definitive în cazul său.

Iermak a fost plasat în arest preventiv pentru două luni și, cel puțin deocamdată, își va petrece timpul după gratii.

„Nu am atâția bani pentru cauțiune. În acest moment, avocatul meu va colabora cu prieteni și cunoștințe. Neg orice acuzații. Nu am nimic de ascuns și voi depune apel”, a declarat Iermak jurnaliștilor.

Caz major de corupție la nivel înalt

Agenţia anticorupţie ucraineană (NABU) a anunţat luni că a descoperit un sistem de spălare de bani care, potrivit presei locale, îl implică pe fostul şef de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak.

Anchetatorii ucraineni spun că peste 8,9 milioane de dolari au fost spălate între 2021 și 2025 prin construirea unui complex de cabane de elită în satul Kozyn, o enclavă bogată la sud de capitala Kiev.

Potrivit procuraturii, fondurile necesare pentru acest proiect de construcție de anvergură au provenit dintr-un sistem de corupție de milioane de dolari, centrat în jurul monopolului nuclear de stat Energoatom.

NABU susține că oficiali de rang înalt de la Energoatom au perceput comisioane ilegale de 10-15% de la contractanții Energoatom, în schimbul menținerii statutului acestora de furnizori și al neblocării accesului produselor și serviciilor lor.

Andrii Iermak a fost consilierul principal al lui Volodimir Zelenski din 2020 până la sfârşitul anului trecut. Iermak și-a prezentat demisia din funcție în noiembrie 2025, după ce a fost vizat de percheziții în dosar.