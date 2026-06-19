Andy Burnham câștigă alegerile parțiale cruciale din Marea Britanie

Andy Burnham, membru al Partidului Laburist, pleacă împreună cu soția sa, Marie-France Van Heel, și fiica lor, Rosie, după ce a câștigat alegerile parțiale din Makerfield, deschizând calea pentru o provocare la conducere împotriva prim-ministrului Sir Keir Starmer, în Wigan, Anglia, vineri, 19 iunie 2026.. Credit line: Jon Super / AP / Profimedia

Laburistul Andy Burnham a câștigat alegerile parțiale din Makerfield , deschizându-i -se astfel calea pentru a-l provoca pe Keir Starmer la conducerea Partidului Laburist, notează BBC și FT.

El a câștigat aproape 25.000 de voturi , învingându-l pe Robert Kenyon de la Reform UK cu peste 9.000 de voturi.

„Toată lumea știe că politica nu funcționează”, a declarat el în discursul de acceptare. „Această seară ar putea, pur și simplu, să fie punctul de cotitură”

De asemenea, el le-a spus membrilor Partidului Laburist că „aceasta este o ultimă șansă de schimbare… nu va mai exista o a doua șansă” – iată un rezumat al discursului său

Burnham a declarat anterior că va încerca să participe la orice cursă pentru conducerea Partidului Laburist .

Alegerile parțiale din Makerfield au fost declanșate de demisia deputatului laburist Josh Simons

Majoritatea parlamentarilor laburiști cred că Starmer, unul dintre cei mai nepopulari prim-miniștri ai Marii Britanii din istoria sondajelor, va avea dificultăți în a opri insurgența popularului primar din nord.

Dacă Burnham va reuși, ar fi al șaptelea prim-ministru al Regatului Unit de când țara a votat pentru Brexit acum 10 ani, după David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak și acum Starmer.