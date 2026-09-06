Angajări la un nou magazin Lidl. Salariile anunțate de retailer

Lidl România continuă să își extindă rețeaua la nivel național și urmează să inaugureze un magazin în Bistrița.

Noul magazin este amplasat pe strada Compozitorilor nr. 1 din Bistrița. Clădirea a fost recepționată, însă nu a fost anunțată o dată de deschider.

Retailerul caută să angajeze persoane pentru posturile de vânzător și responsabil de tură, scrie publicația locală TimpOnline.

Pentru postul de vânzător, Lidl recrutează persoane cu minimum opt clase absolvite, experiența anterioară fiind opțională, dar apreciată.

Viitorii angajați se vor ocupa de aprovizionarea rafturilor, operarea caselor de marcat, verificarea produselor și asistența clienților, programul incluzând ture și weekenduri, compensate prin două zile libere în timpul săptămânii.

Pachetul financiar include un salariu de 5.300 de lei și un venit mediu brut lunar de 7.300 de lei, la care se adaugă tichete de masă, asigurări medicale și de viață, zile libere de sărbători, precum și suportul unui trainer dedicat, potrivit retailerului.

Angajații beneficiază, printre altele, de plata orelor suplimentare, cel puțin un weekend liber pe lună, zile libere de Crăciun și Paște, asigurare medicală privată, asigurare de viață și accidente și o zi liberă de ziua de naștere.

Pentru poziția de responsabil de tură este nevoie minimum 11 clase sau o școală profesională și cel puțin un an de experiență în domeniu. Această funcție presupune atribuții administrative legate de comenzi și stocuri, dar și coordonarea echipei, păstrând aceeași disponibilitate obligatorie pentru programul în ture și în weekend.

Pachetul salarial pentru acest rol pornește de la un salariu de 6.850 de lei, venitul mediu brut lunar ajungând la 9.100 de lei prin includerea sporurilor, primelor și tichetelor de masă.

Și pentru această poziție sunt prezentate aceleași beneficii precum la postul de vânzător. Pe lângă training, se adaugă plata orelor suplimentare, cel puțin un weekend liber pe lună, zile libere de Crăciun și Paște, asigurare medicală privată, asigurare de viață și accidente și o zi liberă de ziua de naștere.

Cei interesați pot aplica online fără să își creeze un cont pe platforma de recrutare a companiei.