Angajat al grupului austriac OMV, acuzat de spionaj pentru Rusia

Grupul austriac de petrol și gaze OMV a concediat un angajat din cauza acuzațiilor de spionaj pentru Rusia, iar un diplomat rus a fost chemat la Ministerul de externe de la Viena ca urmare a acestui caz, a relatat revista de știri Profil, potrivit Reuters.

Revista austriacă a relatat că angajatul în cauză a atras atenția prin întâlnirile cu un diplomat rus suspectat de serviciile occidentale de informații că ar fi agent al Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Rusiei.

Potrivit Profil, Direcția de securitate și intelligence a Austriei îl monitoriza de câteva luni pe angajatul respectiv, a cărui identitate nu a fost dezvăluită public.

OMV a declarat pentru Reuters că a reziliat contractul angajatului cu efect imediat și că firma cooperează pe deplin cu autoritățile competente.

„Din motive legate de protecția datelor, nu putem comenta detalii suplimentare privind relațiile individuale de muncă”, a spus un purtător de cuvânt al OMV.

Ministerul austriac al afacerilor externe a declarat pentru Reuters că este la curent cu acuzațiile și cu procedurile penale în curs de desfășurare împotriva unui diplomat rus.

Însărcinatul cu afaceri al Rusiei, convocat la discuții

Însărcinatul cu afaceri al ambasadei ruse la Viena a fost convocat la Ministerul de Externe al Austriei și i s-a cerut să ridice imunitatea diplomatului.

„Altfel, ar fi fost considerat persona non grata și ar trebui să părăsească Austria”, a explicat ministerul pentru Reuters.

Potrivit articolului din revista Profil, angajatul OMV fusese detașat temporar la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), compania de petrol a emiratului Abu Dhabi, care deține o participație de 25% la OMV.

Adnoc și OMV urmează să-și fuzioneze afacerile de poliolefine Borouge și Borealis pentru a crea o forță în domeniul produselor chimice cu o valoare comercială de 60 de miliarde de dolari.

Revista a relatat că angajatul OMV avea informații despre ambele companii și l-a informat pe diplomatul rus în timpul întâlnirilor de la Viena.