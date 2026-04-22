Angajații Meta, obligați să antreneze AI: „Mă face să mă simt extrem de incomod”

Meta a introdus un program obligatoriu de monitorizare a mișcărilor de mouse și a tastelor apăsate pentru a antrena modelele de inteligență artificială. Măsura a declanșat nemulțumire în rândul angajaților, potrivit Business Insider.

Business Insider a obținut anunțul intern complet privind lansarea noului program de antrenare a AI. Meta susține că datele sunt necesare pentru ca agenții inteligenți să învețe acțiuni concrete, precum utilizarea scurtăturilor de tastatură sau alegerea din meniurile derulante.

În postarea internă se menționează că „pentru ca agenții să înțeleagă modul în care oamenii îndeplinesc efectiv sarcinile zilnice folosind computerele, trebuie să ne antrenăm modelele pe exemple reale”.

Reacția angajaților a fost de respingere, scrie sursa citată. Cel mai apreciat comentariu pe site-ul intern de comunicare a fost: „Mă face să mă simt extrem de incomod. Cum putem renunța la asta?”.

Andrew Bosworth, directorul tehnic al Meta, a răspuns că „nu există nicio opțiune de a renunța la această funcție pe laptopul de serviciu”, mesaj ce a primit numeroase reacții de șoc și supărare (emoji-uri cu fețe plângând sau supărate).

În ciuda îngrijorărilor legate de supraveghere, purtătorul de cuvânt Andy Stone a subliniat că datele nu sunt folosite pentru evaluarea performanței și că există măsuri pentru protejarea conținutului sensibil. Totuși, viziunea Meta, exprimată de Bosworth, este una în care „agenții noștri AI vor face cea mai mare parte a muncii, iar rolul nostru va fi să îi ghidăm”.

Inițiativa face parte dintr-un proces mai amplu de automatizare și reorganizare internă, în contextul în care Meta intenționează să concedieze aproximativ 10% din angajații săi la nivel global începând cu data de 20 mai.

În timp ce legislația din SUA permite o astfel de monitorizare, experții avertizează că înregistrarea tastelor (keylogging) ar putea intra în conflict cu Regulamentul GDPR în Europa, fiind permisă doar în situații excepționale.

