Mișcarea pregătită de Meta pentru angajații săi din cauza investițiilor în AI

Meta plănuiește concedieri masive care ar putea afecta 20% sau mai mult din personalul companiei, în contextul investițiilor uriașe în infrastructura pentru inteligență artificială și al dorinței companiei de a crește eficiența prin personal asistat de AI, transmite The Guardian.

Nu a fost stabilită o dată pentru reducerile de personal, iar numărul exact al celor ce urmează să fie concediați nu a fost încă definitivat, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu situația.

Conducerea Meta a cerut altor lideri din companie să înceapă să planifice modul în care vor reduce personalul, au spus două dintre surse.

Câți angajați are Meta

Dacă Meta se mulțumește cu reducerea de 20% din personal, aceste concedieri vor fi cele mai ample din istoria companiei de la restructurarea de la sfârșitul anului 2022 și începutul anului 2023, pe care a numit-o „anul eficienței”.

Conform ultimului raport financiar, la 31 decembrie compania avea aproape 79.000 de angajați.

Anterior, compania a concediat 11.000 de persoane în noiembrie 2022 (aproximativ 13% din forța de muncă) și a redus alte 10.000 de locuri de muncă patru luni mai târziu.

Planurile lui Mark Zuckerberg

Directorul general Mark Zuckerberg a intensificat investițiile în AI generativă, oferind pachete salariale uriașe, unele de sute de milioane de dolari, pentru a atrage cercetători de top în domeniul inteligenței artificiale către o nouă echipă de superinteligență.

Compania a declarat că intenționează să investească 600 de miliarde de dolari pentru a construi centre de date până în 2028.

Recent, Meta a achiziționat platforma Moltbook și startup-ul chinez de AI Manus, cheltuind peste 2 miliarde de dolari.

Zuckerberg a spus în ianuarie că a început să vadă cum „proiecte care înainte necesitau echipe mari pot fi acum realizate de o singură persoană foarte talentată”, grație AI.

Cutremurul AI asupra locurilor de muncă

Planurile Meta reflectă un trend mai larg în marile companii tech din SUA. Directorii au invocat îmbunătățirile sistemelor AI drept motiv pentru reducerea personalului.

În februarie, compania de plăți Block, deținută de Jack Dorsey, un fost cofondator al Twitter, a anunțat că renunță la aproape jumătate din totalul angajaților ca parte a unei reorganizări menite să integreze Inteligența Artificială în operațiunile sale.

„Nu cred că suntem printre primii care au realizat acest lucru. Cred că majoritatea companiilor au întârziat”, a declarat directorul general Jack Dorsey.

El a subliniat că decizia nu e luată pentru Block pentru că se află în dificultate, ci din contră. „Afacerea noastră este solidă. Profitul brut continuă să crească, deservim tot mai mulți clienți, iar profitabilitatea se îmbunătățește. Dar ceva s-a schimbat”, a mai spus Dorsey, în mesajul său.

În ianuarie, Amazon a anunțat concedierea a 16.000 de angajați, aproape 10% din forța sa de muncă.