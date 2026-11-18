Angajatorii vor trebui să se înroleze într-un Spațiu Privat Virtual al Inspecției Muncii (SPV-IM), prin care intermediul căruia vor putea primi documente oficiale și vor transmite actele solicitate de inspectorii de muncă în timpul controalelor, potrivit unui proiect oficial de ordonanță de urgență publicat pe site-ul Ministerului Muncii.

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Angajat care lucrează din fața laptopului de acasă. Imagine ilustrativă. FOTO: © dotshock | Dreamstime.com