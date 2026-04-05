Angajatul unui supermaket a fost dat afară după ce a împiedicat un hoț să fure iepurași de ciocolată de Paște

Un angajat al lanțului britanic de supermarketuri de tip premium Waitrose, cu o vechime de 17 ani, a fost profund dezamăgit când a fost concediat la scurt timp după ce a oprit un hoț care furase figurine de ciocolată de Paște, relatează The Guardian.

Walker Smith, vânzător la o filială Waitrose din Clapham Junction, din sudul Londrei, își desfășura activitatea obișnuită când un client l-a oprit. „Mi-au spus că cineva umpluse o pungă Waitrose cu iepurași de ciocolată”, a povestit Smith.

Bărbatul de 54 de ani a spus că hoțul era un recidivist. După ce l-a observat, i-a „smuls sacoșa” în care pusese produsele, iar între ei a avut loc o scurtă încăierare, până când punga s-a rupt.

Figurinele Lindt Gold Bunny, care costă aproximativ 13 lire (15 euro) bucata, au căzut pe jos, iar hoțul a fugit spre ieșire. Smith a spus că unul dintre iepurași s-a spart. A luat o bucată și a „aruncat-o din frustrare” spre niște cărucioare de cumpărături, susținând că nu a vizat hoțul. A fost mustrat de manager și și-a cerut scuze, dar cazul a fost escaladat.

Smith a povestit că i s-a spus anterior să nu se apropie de hoții din magazine, dar faptul că îi vedea scăpând basma curată în repetate rânduri l-a determinat să acționeze. „Lucrez acolo de 17 ani. Am văzut asta întâmplându-se în fiecare oră a fiecărei zile în ultimii cinci ani”, a spus el. „Nu aveam voie să facem nimic”, a mărturist bărbatul.

El a spus că securitatea a fost redusă în magazin, fără agenți de pază care să lucreze luni și marți, deoarece „furturile din magazin nu sunt raportate suficient”.

După câteva zile de la incident, bărbatul a fost chemat la o întâlnire cu doi manageri ai magazinului. A făcut o ultimă pledoarie, spunându-le șefilor săi că „Waitrose este ca familia mea”, dar a fost totuși concediat.

Recent se mutase într-o garsonieră, după ce locuise 25 de ani cu colegi de apartament, chiar înainte de a fi concediat. Acum se teme că nu va mai putea să-și plătească locuința.

Furturile din magazine, în creștere

Furturile din magazine sunt în creștere, în special în supermarketuri. În Anglia și Țara Galilor au fost înregistrate circa 520.000 astfel de infracțiuni în primele nouă luni ale anului 2025, în creștere cu 5% față de anul precedent, potrivit Statisticii.

Cifrele sunt ușor sub recordul atins în cele 12 luni dinainte de martie 2025, când au fost raportate peste 530.000 de cazuri.

În luna februarie, sindicatul din retail Usdaw a avertizat că angajații se confruntă cu niveluri „inacceptabile” de violență și abuz, existând dovezi că două treimi dintre atacuri sunt declanșate de furturi sau jafuri.

Vineri, directorul executiv al Marks & Spencer, Stuart Machin, a cerut guvernului și primarului Londrei să combată mai dur infracționalitatea din retail, spunând că aceasta a devenit „mai îndrăzneață, mai organizată și mai agresivă”.

Un purtător de cuvânt al Waitrose a declarat că siguranța clienților și a angajaților este o prioritate și că există politici clare pe care personalul trebuie să le respecte. Acesta a adăugat că nivelul de securitate este ajustat constant în funcție de riscuri.