Angela Merkel, mesaj la București pentru români. Despre ce oameni spune că e nevoie în noul guvern: „Aveți câțiva”

Angela Merkel spune că România a realizat mult în ultimele decenii, fostul cancelar german exprimându-și, la București, încrederea în găsirea compromis care să ducă la formarea unui guvern în țara noastră.

Ea a făcut aceste declarații într-o conferință susținută marți la Ateneul Român, în contextul în care și-a lansat acolo un volum de amintiri.

Lansarea de la Ateneul Român a avut forma unui dialog public cu Emil Hurezeanu, ambasadorul României la Berlin între 2015 și 2021, ultimii șase ani în care Merkel a condus Germania.

„Valoarea compromisului este pusă sub presiune din ce în ce mai mult”

„Bineînțeles că nu pot spune nimic pe marginea acestui subiect, doar că vă doresc să aveți din nou un premier ales. Pot doar spune că se întâmplă ceva la modul general în societățile noastre și prin mediile sociale și digitale, și anume valoarea compromisului este pusă sub presiune din ce în ce mai mult”, a spus Merkel, potrivit Agerpres.

„Nu există nicio regiune, niciun partid sau vreun guvern care să aibă majoritate absolută. Și în interiorul partidului sunt tot felul de idei diferite și fracțiuni, dacă nu ești dispus să faci un compromis”, a continuat ea, în dialogul cu fostul șef al diplomației române.

Presiunea pentru reforme

Angela Merkel a amintit că ei i se impută câteodată, din perspectivă germană, că a făcut multe lucruri mult prea încet.

„Din punct de vedere obiectiv, e cu siguranță corect. Pe de altă parte însă, (…) ce înseamnă democrația? Înseamnă că eu, pentru decizia mea, trebuie să găsesc o majoritate. Bineînțeles că, câteodată, asta stă într-un conflict. Trebuie să reformăm sistemul de sănătate, fiscal, pensiile și, în același timp, am alegători pe care vreau să-i satisfac, cărora vreau să le plac. Așa că există întotdeauna presiunea de a spune că nu putem face această reformă, aia e prea rapidă, mai ai și partidele populiste care oricum critică orice ai face și care nu trebuie să argumenteze. Nu vorbesc acum despre România, despre Germania. Avem discuții privitoare la pensii în Germania, nivelul pensiilor să fie 48% din ultimul salariu și AfD, partidul populist, spune 70. Dar niciodată nu sunt întrebați de unde să vină banii”, a afirmat Merkel, conform traducerii oficiale.

„Oamenii spun «Păi, se cheltuie pe atâtea alte lucruri, de ce să nu meargă?». Și acum, mijlocul societății, centrul societății trebuie să fie suficient de puternic pentru a parcurge această cale dificilă de a găsi un compromis. Și nu trebuie să iei o decizie individuală la nivel de guvern. Ieși și spui «Dacă eu aș fi fost singur, aș fi luat eu o altă decizie», spunând «cazul ideal ar fi fost altul», pentru că nu-i convingi pe oameni”, a continuat fostul cancelar german.

„Cetățenii își doresc să știe. Ok, am procedat așa în calitate de guvern și n-o să încep să îmi bălăcăresc mâine partenerul. Putem spune «pur și simplu nu s-a putut mai mult, așa ați ales și acum, pas cu pas, trebuie să vedem cum parcurgem acești pași». Și cine se enervează zi de zi nu va ajunge la rezultate bune”, a arătat fosta șefă a guvernului federal de la Berlin.

„Alegerile sunt rezultatele gândurilor cetățenilor. Nu vin așa din cer senin”

De asemenea, Angela Merkel consideră că „mediile digitale primesc atenție foarte mare când vorbești despre ceva ce nu funcționează”.

„Și pot doar să-mi doresc ca în România să existe atât de mulți oameni care să respecte celelalte partide atât de mult, încât să se pună împreună, pentru că nu putem să mergem la alegeri de două ori pe an. Alegerile sunt rezultatele gândurilor cetățenilor. Nu vin așa din cer senin”, a mai spus ea.

„Și România a realizat mult în ultimele decenii. Poate nu totul la viteza dorită, însă sunt probleme care trebuie abordate și avem nevoie de oameni care sunt dispuși să facă compromisuri. (…) Cred că aveți câțiva. Vă doresc toate cele bune”, a subliniat fostul cancelar.

Merkel și-a prezentat volumul „Libertate. Amintiri 1954–2021”, cartea scrisă împreună cu fosta ei consilieră Beate Baumann şi publicată în 2024. Volumul a fost tradus de Cora Radulian la editura Litera.

Emil Hurezeanu a vorbit, într-un interviu pentru publicul HotNews, despre moștenirea Angelei Merkel și despre una dintre marile contradicţii ale politicii fostului cancelar federal german: apropierea față de Rusia care a lăsat Europa vulnerabilă.